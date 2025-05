Sezona pričesti i krizmi: Restorani se rezerviraju već od siječnja, provjerili smo kako se kreću cijene

Prva pričest i krizma, dva od sedam svetih sakramenata, predstavljaju iznimno važne i svečane trenutke u životima djece i njihovih obitelji. Prva sveta pričest sakrament je koji djeca obično primaju u trećem razredu osnovne škole, kada su u dobi od oko devet godina. Priprema za ovaj važan događaj uključuje redovito pohađanje vjeronauka gdje djeca uče o osnovama vjere. Krizma, poznata i kao sakrament potvrde, obično se prima u osmom razredu osnovne škole ili prvom razredu srednje škole. Oba ova sakramenta praćena su posebnim slavljima koja okupljaju obitelj i prijatelje, naglašavajući njihovu važnost ne samo u duhovnom, već i u društvenom životu zajednice.

Ovi događaji često su obilježeni obiteljskim okupljanjima i proslavama. Proslave se organiziraju na različite načine, ovisno o preferencijama i mogućnostima obitelji. Dok neki odlučuju zadržati intimniju atmosferu ugošćujući obitelj i prijatelje u vlastitom domu, drugi se opredjeljuju za proslavu u restoranima. Kućne proslave često su personalizirane i omogućuju veću fleksibilnost u organizaciji. Obitelji mogu pripremiti omiljene obroke, urediti prostor prema temi sakramenta ili organizirati zabavne aktivnosti za djecu. Ovakav pristup može stvoriti topliju i opušteniju atmosferu, ali zahtijeva više pripreme i truda domaćina. S druge strane, proslave u restoranima česti su izbor mnogih obitelji. Ovaj trend prisutan je zbog praktičnosti koju restorani nude - od profesionalne usluge i raznolikih menija do uređenog ambijenta bez potrebe za naknadnim čišćenjem. Međutim, taj izbor često nosi i veće financijske izdatke. S obzirom na to da slavlja u restoranima nisu rijetkost, provjerili smo kako se kreću cijene za ovakve prigode.

Cijena variraju ovisno o lokaciji restorana, vrsti kuhinje, kao i veličini grupe. No, mnogi restorani nude posebne pakete za ove prigode. Primjerice, restoran MM Kantina u Zagrebu na svojoj stranici ima objavljen meni za pričesti i krizme, a koji uključuje hladna predjela, juhe, glavno jelo, priloge, salatu te desert. Što se tiče cijene, za odraslu osobu treba izdvojiti 40 eura, dok dječji meni iznosi 12 eura. Iz MM Kantine kažu nam kako nisu prvenstveno usmjereni na takav tip proslava, no da rado ugoste obitelji koje traže ugodnu atmosferu za obilježavanje ovih važnih trenutaka.

"Rezervacije za proslave poput krizmi i prvih pričesti počinju stizati uglavnom početkom godine, najčešće od siječnja nadalje", poručuju iz restorana te dodaju kako broj takvih proslava uglavnom ostaje stabilan iz godine u godinu i da se interes ne mijenja značajno. "Broj gostiju najčešće se kreće između 20 i 30 osoba po grupi, ovisno o željama obitelji. Naglasak je kod nas na intimnijem i mirnijem obilježavanju, što mnogima i odgovara", kažu nam.

Restoran Borsalino u Zagrebu, kako stoji na njihovoj stranici, nudi osam vrsta menija za krizme, pričesti i druge proslave, koje je moguće mijenjati i prilagođavati. Organiziraju domjenke do 80 osoba, a cijene menija kreću se od 33 do 42 eura. Jedan od menija je i dječji, a za njega treba izdvojiti 16 ili 17 eura, ovisno o tome je li riječ o ručku ili večeri. Casablanca, još jedan zagrebački restoran, prima i do 300 gostiju. Također nudi nekoliko menija, a cijena s pićem kreće od 40 eura. Postoji i opcija švedskoj stola za koju treba izdvojiti 55 eura. Restoran Gladne oči nudi menije za koje napominje kako se mogu međusobno kombinirati. Najjeftiniji, koji iznosi 24 eura, uključuje miješani roštilj, prilog i salatu te lepinju. Najskuplja opcija iznosi 39 eura, a sastoji se od juhe, toplog predjela, glavnog jela, miješanog priloga, salate i lepinje. Pritom, meni s posebnim ponudama isključivo je za grupe od najmanje 15 osoba.

GALERIJA Stan od 76 kvadrata za 29.900 eura: 'Prilika, sat vožnje udaljen od Zagreba'