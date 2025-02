Sestra mladog nogometaša: 'Cijeli su ga dan tražili, a onda je policija pozvala tatu i pokazala mu sliku moga brata'

- Tata i Jakovova djevojka Gabriela trenutno su u Španjolskoj, oni su ga jučer tražili cijeli dan. Predvečer je tatu nazvala španjolska policija i rekla da dođe u policijsku postaju. Tamo su mu pokazali fotografiju mog brata, tata je potvrdio da je to on. Rekli su mu samo da su ga pronašli u vodi, više ništa ne znamo – govori nam Janja Jelkić, sestra 24-godišnjeg Jakova Jelkića, čije je tijelo pronađeno u ponedjeljak u španjolskom gradu Alicanteu. Mladi nogometaš prošlog je tjedna iz švicarskog Zermatta otputovao sa svojom momčadi u Španjolsku, a nestao je nakon noćnog izlaska u subotu. Sestra je pokrenula potragu za njim na društvenim mrežama, no nažalost, s tragičnim ishodom.

- Tata će danas ići na prepoznavanje tijela, a trebala bi biti i obdukcija, nakon koje ćemo znati više. Ne znamo ni jesu li nađeni tragovi nasilja, je li bi odjeven, ništa... - dodaje sestra. Suigrači su ga posljednji put vidjeli kada su otišli prema hotelu, dok se on morao vratiti jer je ostavio jaknu u klubu.

- Krenuli su u hotel, a on se vratio jer je zaboravio jaknu. Kamera noćnog kluba snimila ga je u 2.30 sati dok je izlazio, a vidi se kako je krenuo u smjeru hotela. I od tada mu se gubi svaki trag. Atmosfera je te večeri u klubu bila sjajna, imam video na kojem se vidi Jakov, on se uopće ne ponaša neuobičajeno ili sumnjivo. Španjolska je policija jako spora pa sam zato i pokrenula potragu na društvenim mrežama – govori Janja Jelkić, dodajući kako su mladi nogometaši svake godine odlazili u Španjolsku na odmor, odnosno svojevrsne pripreme. Nakon što ga u subotu ujutro nisu pronašli u njegovoj hotelskoj sobi, suigrači su prijavili nestanak.

- Kada su nogometaši došli prijaviti nestanak moga brata, policija ih uopće nije ozbiljno shvatila. Rekli su im da se to stalno događa, da je vjerojatno s curom, ili u javnoj kući, i da će se vratiti sutradan. No, njegov je trener digao paniku jer je Jakov bio jako odgovoran i u dugogodišnjoj je ozbiljnoj vezi, rekli su im da to nije moguće. Uspjeli su prijaviti nestanak, no španjolka policija nije nas niti jednom nazvala u ova četiri dana. Sve doznajemo od švicarske policije, koju smo uključili, a jako smo zahvalni na pomoći i hrvatskoj ambasadi, svaka im čast – priča naša sugovornica.

Slučaj Jakova Jelkića podsjeća na nesretnu sudbinu Mateja Periša, što je i Jakovova obitelj odmah povezala. - Sve je isto – izlazak u diskoteku, pa nestanak, i potom pronalazak u vodi... - kaže. - Moram biti jaka, mama je sa mnom, jako je loše, bojim se i za tatu, izgubio je puno članova obitelji u ratu, a sada je izgubio i sina – zaključuje neutješna sestra.