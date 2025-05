Šestero bivših članova IDS-a na mojoj je listi, ali većina se nije nikada bavila politikom

Boris Miletić nezavisni je kandidat za župana Istarske županije , koji na skorašnjim lokalnim izborima traži podršku birača za drugi mandat na čelu najvećeg hrvatskog poluotoka. Prvi je mandat dobio s liste IDS-a, kojemu je bio predsjednik. Kakve su mu veze s bivšom strankom, što je sve napravio kao župan i s kojim projektima i s kojom ekipom oko sebe kreće po drugi mandat, doznali smo u razgovoru.

Zbog čega smatrate da vam birači trebaju dati povjerenje za novi mandat na mjestu župana?

Živimo u nestabilnim vremenima koja sa sobom nose brojne izazove, stoga držim da je građanima Istre bitno da, pri izboru čelnika općina, gradova i Županije, mogu birati kandidata koji je sposoban, ima znanja, stručnosti i iskustva za realizaciju određenih programa i projekata. Iza mene konkretno stoji 19 godina vođenja Grada Pule i Istarske županije te vrlo mjerljiva i konkretna djela. Promjena samo radi promjene, ne mora uvijek biti dobra.

Koliko je teže biti u kampanji kao nezavisni kandidat u odnosu na kampanje kada je iza vas stajala stranka?

Teže je svakako i zato moje velike zahvale idu volonterima koji su se uključili i dio su moje kampanje, kao i brojnim građanima iz cijele Istre koji mi daju podršku. Ali i poseban je gušt, jer ljudi prilaze, pomažu i volontiraju zato što vjeruju u našu ideju i naš program. Sve mi je to velika motivacija i snaga da zajednički nastavimo sigurnim putem naprijed.

Formirali ste impresivnu listu za Županijsku skupštinu, na kojoj su poznati sportaši, ali i donedavni članovi IDS-a. Što ih je privuklo vašoj listi?

Ponosan sam što smo okupili listu koja predstavlja Istru u malom. Naša lista okuplja sve generacije, naše nacionalne manjine i cijeli spektar uglednih ljudi, od vrhunskih liječnika, sportaša, poduzetnika, kulturnjaka, obrtnika, antifašista, branitelja pa do ljudi s golemim iskustvom upravljanja. Na njoj se nalazi više od 80% osoba koje se dosad nisu bavile politikom. Novi ljudi s ogromnim iskustvom. Mislim da je to dobitna kombinacija. Primjer je suradnje i okupljanja oko cilja koji nadilazi bilo kakvu stranku ili ideologiju – a to je prosperitet Istre. U prošlom mandatu pokazao sam kako suradnjom Županije, gradova i općina te Vlade Republike Hrvatske možemo realizirati brojne projekte i napraviti ogromne pomake. Ovih 37 ljudi garancija su da će Istra nastaviti istim putem napretka i suradnje.

Na listi vam je i bivši IDS-ovac Damir Kajin, koji je svojedobno, podsjetili su javnost i iz IDS-a, bio protiv vas kao gradonačelnika Pule. Što vam je danas zajedničko, kojim ste ga argumentima pridobili na svoju listu?

Kad sam postao županom, prvi grad koji sam službeno posjetio bio je Buzet, čime sam pokazao ono što cijelo vrijeme govorim: da želim biti župan koji spaja. U ove četiri godine na čelu Istarske županije odlično sam surađivao sa svima, sa svakim načelnikom i gradonačelnikom, kao i s državnom razinom vlasti. Držim da župan mora htjeti, znati i moći surađivati sa svima. Kada su u pitanju projekti i programi koji će učiniti razliku za naše građane, suradnja i partnerstvo nemaju alternativu. Drago mi je da je to prepoznao i gradonačelnik Kajin i da se pridružio našoj listi.

Koliko na listi imate bivših članova IDS-a; što su vam rekli, koji je osnovni razlog prelaska k vama praktički u zadnji čas?

Šestero. Razlog je isti, kao i kod svih drugih s liste, a to je da su prepoznali rezultate mog rada u protekle četiri godine te da vjeruju da ćemo zajednički ostvariti sve što smo obećali. Uostalom, to što sam istupio iz stranke, ne znači da sam raskinuo odnose s brojnim članstvom IDS-a. S mnogima se znam tridesetak godina i, iako sam izašao iz stranke, uvijek sam ostao isti, i drago mi je što su brojni i formalni članovi IDS-a dali podršku mojoj kandidaturi. To puno govori. Sretan sam i počašćen što su mi ljudi s takvim integritetom dali podršku, koja sa sobom nosi i odgovornost. Moja je obaveza prema njima i prema građanima da u sljedećem mandatu isporučim ono što smo se dogovorili.

Ivan Jakovčić istaknuo vas je na zadnjem saboru IDS-a kao kandidata kojeg bi IDS trebao podržati za župana; jeste li s Ivanom Jakovčićem razgovarali o toj ideji?

Nisam.

Hoće li po vama biti drugog kruga za izbor župana u Istri i koga vidite u drugom krugu?

Po svemu sudeći, hoće, ali ne bih izdvajao nikoga. Time se nikada nisam opterećivao. Siguran sam da će građanke i građani Istre prepoznati što je od obećanog realno ostvarivo, tko nudi konkretna rješenja, a tko govori populistički. Nadam se da će izlaznost biti čim veća, da će građani iskoristiti svoje biračko pravo i izvršiti svoju građansku dužnost.

S kojim ste projektima koji su realizirani u Istri u ovom mandatu najviše zadovoljni?

Politika je mjerljiv posao i u ovome mandatu realizirali smo uistinu mnogo toga! Istarska županija bilježi nikad veći investicijski ciklus od svog osnutka, i to na svim područjima i u svim dijelovima Istre. Kao prioritete u ovome mandatu definirao sam obrazovanje i sport, zdravstvo i socijalnu skrb, stoga najviše proračunskog novca usmjeravamo u ta područja. Spomenut ću izgradnju domova za starije osobe u Labinu i Pazinu te dogradnju onoga u Buzetu, projekte koje je Županija financirala s 50% sredstava. U tijeku je i dogradnja županijskog Doma za starije u Puli, koji s 50% financira Grad Pula, kao i gradnja Doma za starije u Medulinu, gdje je Županija partner. Kad je o tome riječ, jedina smo hrvatska županija na čijem se području gradi toliko domova za starije. Sagradili smo i novu Medicinsku školu u Puli, dogradili Talijansku srednju školu u Bujama, otvorili Regionalni centar kompetencija u turizmu i ugostiteljstvu – KLIK Pula, energetski obnovili i adaptirali Područnu školu na području Labinštine te ulagali u brojne druge naše škole. U tijeku je i gradnja Talijanske osnovne škole u Novigradu, zajednički projekt Županije, Grada Novigrada i Talijanske unije. Spomenut ću i izgradnju Sustava javnog navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka, kod Poreča, izgradnju Poduzetničkog centra Coworking Pula i otvorenje Kuće istarskih kaštela u Momjanu. Popis svega realiziranog poprilično je dug.

Posebno sam ponosan na projekt gradnje i opremanja Odjela za dječju rehabilitaciju pri županijskoj Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju u Rovinju, čije su sufinanciranje, uz ono Županije, na moju inicijativu prihvatili svi istarski načelnici i gradonačelnici, dakle ukupno njih 41. To je to naše istarsko zajedništvo koje moramo nastaviti njegovati.

Koje su glavne teme, odnosno projekti vašeg izbornog plana s kojim idete po novi mandat župana?

Moj izborni program podijeljen je u 11 tematskih područja: obrazovanje; zdravstvo; socijalna skrb; sport i rekreacija; stambena politika i stanovanje; energetika i obnovljivi izvori; poljoprivreda i ribarstvo; promet i infrastruktura; istarski identitet i kultura; održivi turizam i digitalizacija i zaštita prostora. Svako poglavlje donosi popis učinjenog te onog što nam predstoji. Stojim iza svog izbornog programa, od prvog do zadnjeg slova i znam da ću ga realizirati. Što se tiče najznačajnijih projekata koji su uvršteni u program, izdvojio bih gradnju i dogradnju 5 osnovnih škola; nove programe za privlačenje zdravstvenih radnika; otvorenje 7 novih postaja hitne pomoći kako bi zdravstvena skrb bila dostupna u svim dijelovima Istre; gradnju 3 nova doma za starije osobe; gradnju 5 novih sportskih dvorana; program "Istarski plan za stan"; poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u svim segmentima – od kućanstava do industrije; izgradnju novog Sustava javnog navodnjavanja Petrovia; ulaganja u cestovnu infrastrukturu; obnovu i nadogradnju lukobrana u Puli i Rovinju; nastavak ulaganja u kulturnu baštinu; daljnju podršku ICT-u, poduzetništvu; poticanje održivosti u turizmu te nastavak borbe protiv bespravne gradnje.

Jedna od tematskih cjelina vašeg programa odnosi se na istarski identitet i kulturu. Na što ste tu konkretno mislili?

Držim da su kultura i umjetnost zaštitni znak određenog kraja pa tako i naše Istre. I na tom području smo u ovome mandatu učinili mnogo, što najbolje potvrđuje podatak da su proračunska izdvajanja za kulturu povećana više od sto posto. Otvorili smo tako Kuću kaštela u Momjanu, pokrenuli nagradu za životno djelo u kulturi "Krasna zemljo – Meraviglioso paese", uveli kao novinu Istarski filmski fond, u sklopu kojeg potičemo filmsku produkciju i promociju istarske kulture, a novina je i javni natječaj za dodjele financijskih potpora mladim umjetnicima. Izdali smo novo kapitalno djelo "Istarski biografski leksikon", donijeli smo Istarsku kulturnu strategiju, pružali podršku kulturnim manifestacijama itd. U drugom mandatu predviđeno je, primjerice, otvorenje Kuće orgulja u Sv. Lovreču; nastavak ulaganja u kulturnu baštinu i promociju istarskog identiteta; nastavak i jačanje projekta zavičajne nastave, promocija zavičajnosti kulturnim manifestacijama, izdavaštvom i digitalnim platformama koje ističu jedinstvenost istarske regije itd. Cilj nam je i dalje pružati snažnu podršku kulturnim projektima koji njeguju istarski identitet, od glazbe i književnosti do suvremenih umjetničkih izraza.

Kako planirate zaštititi prostor Istre?

Kontinuirano govorim da je prostor, nakon ljudi, naš najvrjedniji resurs. Naša je dužnost i odgovornost štititi prostor te razmišljati o budućim generacijama i što im ostavljamo u nasljeđe. Ono što nam se danas događa u prostoru je nered, a najveća rak-rana je bespravna gradnja, o čemu neumorno progovaram tijekom cijelog mandata. Drago mi je što je u tijeku novi val rušenja bespravnih objekata, konkretno na području općine Ližnjan. I u tom dijelu planiramo konkretne korake, poput uvođenja digitalnih alata za praćenje prostora, odnosno korištenje satelitskih snimaka i modernih tehnologija za brzo otkrivanje nepravilnosti; poticanja obnove i revitalizacije postojećih objekata kako bi se smanjio pritisak na nova građevinska područja; kao i snažnija suradnja s općinama i gradovima s ciljem usklađivanja prostornih planova i osiguravanja održive urbanizacije. Također, bitna je i edukacija te osvješćivanje građana o važnosti očuvanja prostora.

