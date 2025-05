FOTO Kerum ima grandiozan plan: Izgradit će kvart za 20.000 ljudi, za 3. dijete davati 10.000 eura, a umirovljenicima po 500 eura

Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita, predstavio je svoj program u utrci za novi mandat. Novi kvart na Kopilici "Split 5", veće naknade za novorođenčad, bolju prometnu povezanost gradnjom tunela od istočne do zapadne obale, veća socijalna davanja, obećao je ako mu Splićani opet ukažu povjerenje.

Grad bez ljudi je ništa

Predstavljanje programa upriličio je u svom trgovačkom centru Joker, rekavši da je posebno ponosan onime što ga je napravio, ali i na to što je omogućio gradnju drugih trgovačkih centara u Splitu. – Moramo osigurati roditeljsku naknadu za prvo dijete 1000, za drugo 2000 i za treće 10.000 eura. Grad bez ljudi ne znači ništa. Grad mora biti osjetljiv na penzionere, na socijalno ugrožene, ljudi trebaju imati dodatak. U mom mandatu ni jedno dijete nije bilo bez vrtića – rekao je Kerum, koji smatra da bi i usluge gradskog prijevoza, parkinga i čistoće trebale biti jeftinije. – S obzirom na to da gradske vlasti imaju troškove kojima financiraju kampanju, normalno da nemaju novca za to. Vlast u Splitu treba biti posebno osjetljiva na ljude. U ovoj kampanji nemam PR agenciju, nema me na jumbo plakatima, nema me nigdi – kaže Kerum, koji očekuje da će ljudi prepoznati njegov entuzijazam. – Na Stinicama i Kopilici privatnici imaju gotovo 50 posto zemljišta. Tu se može napraviti naselje za 20.000 stanovnika. Da bismo to pokrenuli, GUP treba staviti na prvu točku dnevnog reda i napraviti ga – poručio je Kerum, koji je najavio prenamjenu Ratne luke Lora u najveću jadransku marinu i sajamski prostor te gradnju sadržaja na Starom placu: parkiralište, poslovne prostore i dvoranu. Tvrdi kako je to moguće napraviti do 2029. godine, dakle u jednom mandatu. Zapadna obala postat će luka nautičkog turizma u umirovljenici će dobivati redovito uskrsnice i božićnice u iznosu od 500 eura. Nakon prezentacije, novinarima je izjavio kako očekuje plasman u drugi krug.

Splitski sarkazam

- Već sam bio u drugom krugu. Napravio sam ljudski kiks, ali splitski sarkazam je uvijek sarkazam i mislim da ga ne treba osuđivat. To se ponovno vraća i mislim da ću biti u drugom krugu, a sadašnji gradonačelnik neće moći izbjeći sučeljavanje sa mnom - kazao je Kerum i dodao kako "ponekad izleti" s izjavama, ali nikada u zloj namjeri. - Ja Split volim kao dr. Franjo Tuđman Hrvatsku. Split je sve naše. Ja sam u Splitu volontirao, nisam primao plaću. Naknadu od Sabora mi smo dali penzionerima. Recite mi, tko je to napravio? Nitko! Gledaju samo sebe. Nadam se da će građani Splita progledati i da će shvatiti tko radi u interesu građana Splita, tko u interesu Grada, a tko u vlastitom interesu - poručio je Željko Kerum.