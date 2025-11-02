Novi američki napad na brod na Karibima: 'Nastavit ćemo ih pratiti, mapirati, loviti i ubijati'

Američka vojska izvela je još jedan smrtonosni napad na brod navodno natovaren drogom u Karipskom moru, rekao je u subotu šef Pentagona Pete Hegseth. Tri muškarca su ubijena u napadu, napisao je Hegseth u objavi na X-u, dodajući da se napad dogodio u međunarodnim vodama i da nitko od američkog vojnog osoblja nije ozlijeđen.Hegseth se pozvao na neodređene obavještajne nalaze kako bi opravdao napad, dodajući da je brod "prolazio poznatom rutom za trgovinu narkoticima i prevozio narkotike". Nije precizirao gdje se na Karibima brod nalazio kada je napadnut.

Njegove izjave isprva nisu mogle biti neovisno provjerene."Ovi narkoteroristi donose drogu na naše obale kako bi otrovali Amerikance kod kuće - i neće uspjeti", nastavio je Hegseth. "Ministarstvo će se prema njima odnositi TOČNO onako kako smo se odnosili prema Al Kaidi. Nastavit ćemo ih pratiti, mapirati, loviti i ubijati." Američki predsjednik Donald Trump više je puta obećao oštre mjere protiv narkokartela.