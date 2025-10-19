Naši Portali
ČETVRTA BOJA

Stižu li semafori s još jednim svjetlom? Zauvijek bi mogli promijeniti način na koji vozimo

Maša Ilotić Šuvalić
19.10.2025.
u 12:38

Uvođenje bijele faze moglo bi smanjiti vrijeme putovanja za čak 10 posto i značajno smanjiti potrošnju goriva

Strani mediji raspisali su se o ideji istraživača sa Sveučilišta Sjeverne Karoline. Ta ideja mogla bi promijeniti način na koji promet teče. Inženjeri razvijaju inovativni koncept semafora s četiri boje, koji bi mogao transformirati način na koji se ljudi i autonomna vozila kreću na raskrižjima. Uz standardne, nova 'bijela faza' obećava brži, sigurniji i učinkovitiji promet. Naime, prema istraživačima, bijelo svjetlo na semaforu aktivira se kada dovoljan broj autonomnih vozila, oko 30 do 40 posto ukupnog prometa na raskrižju, preuzme kontrolu. Ova vozila bežično komuniciraju s prometnim signalima i međusobno kako bi koordinirala kretanje. Za vozače pravilo je jednostavno: slijedite vozilo ispred sebe. Ako se ono kreće, krećete se i vi, a ako stane, stajete. Nema potrebe za učenjem novih pravila, što olakšava prijelaz na ovu tehnologiju. Kada autonomnih vozila nema dovoljno, semafor se vraća na uobičajeni ciklus crvenog, žutog i zelenog svjetla, čime se osigurava kompatibilnost s postojećim prometnim uvjetima.

Simulacije pokazuju da bi uvođenje bijele faze moglo smanjiti vrijeme putovanja za čak 10 posto i značajno smanjiti potrošnju goriva. Osim toga, sustav bi mogao smanjiti prometni kaos koji često nastaje kada se miješaju vozila kojima upravljaju ljudi i autonomna vozila. Iako ideja zvuči obećavajuće, njezina primjena ovisi o širokoj rasprostranjenosti autonomnih vozila. Stručnjaci procjenjuju da će biti potrebno nekoliko godina da se dostigne kritična masa od 30 do 40 posto autonomnih vozila na cestama. Tvrtke poput Tesle, Forda i Wayma intenzivno rade na razvoju potpuno autonomnih vozila, što Sjevernu Karolinu čini idealnim poligonom za testiranje ovog sustava, pišu mediji.  Waymo, jedan od lidera u području autonomne vožnje, podržava koncept, ali upozorava na preuranjeno ulaganje u infrastrukturu prije nego što tehnologija bude dovoljno raširena.

Ključne riječi
vožnja semafor automobili

23
234
13:21 19.10.2025.

"Nebuloze i fantazije" ljudi koji vjeruju u sve. Da im kažeš da će slonovi letjeti oni bi povjerovali.

