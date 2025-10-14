Stručnjak upozorio žene: 'Izbjegavajte ovaj modni dodatak dok vozite jer može imati tragične posljedice'

Većina ljudi rijetko razmišlja o odjeći i modnim dodacima dok vozi, iako oni mogu utjecati na sigurnost i udobnost za volanom. Često nas privuku trendi komadi ili omiljeni modni detalji, ali neki od njih mogu ometati pozornost, ograničiti pokretljivost ili čak povećati rizik od nesreće. Ženama se savjetuje da nikada ne nose popularne modne komade za volanom zbog velikih sigurnosnih razloga.

Kazimieras Urbonas, stručnjak na online tržištu automobila Ovoko, naglasio je da sudionici u prometu nikada ne bi trebali nositi visoke pete dok upravljaju vozilom. Visoke pete mogu biti omiljeni izbor za večernji izlazak, ali vožnja kući na kraju večeri mogla bi postati problematična i dovesti do kazni. Visoke pete imaju puno manju površinu, a peta mijenja način na koji stopala sudionika u prometu sjede na papučici. To će vjerojatno dovesti do slabijeg prianjanja, što znači da vozačice imaju manje preciznu kontrolu nad ubrzanjem i kočenje, piše Daily Express.

"Vozači imaju tendenciju podcjenjivati ​​koliko njihov izbor cipela utječe na njihovu sposobnost sigurnog upravljanja vozilom. Kada nosite pete, tada je vaše stopalo uravnoteženo na uskoj točki. Zbog toga je puno lakše da vam stopalo sklizne s papučice, posebno u hitnim situacijama kada vam je potrebna maksimalna kontrola. Najsigurniji pristup je skinuti jednu petu, samo onu kojom vozite, prije nego što pokrenete motor. Držite je pokraj sjedala i vratite je kada stignete na odredište", savjetovao je Urbonas.

"Razmislite o tome ovako. Ne biste pokušali podići tešku kutiju samo vrhovima prstiju kada biste mogli koristiti cijelu ruku. Isti princip vrijedi i za upravljanje papučicama. Vidio sam izvješća o nesrećama u kojima vozačice nisu mogle učinkovito kočiti jer im je peta bila zaglavljena. To je situacija koja se može izbjeći, a koja bi mogla imati tragične posljedice", dodao je. Osiguravajuća društva za automobile mogla bi tvrditi da obuća nije bila prikladna i odlučiti ne pokriti pojedince nakon sudara.

"Većina vozača ne shvaća da nešto tako jednostavno kao što je odabir obuće može biti razlika između sigurnog putovanja i ozbiljnog sudara. Čak i male promjene u položaju stopala ili skidanje jedne cipele mogu dramatično utjecati na vašu kontrolu nad vozilom. Ključno je razviti dobre navike prije nego što vam zatrebaju. U hitnim slučajevima nećete imati vremena razmišljati o položaju stopala jer to mora biti automatsko", zaključio je Urbonas.