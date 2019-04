Život mu spasila poruka: 'Bio sam udaljen 90 sekundi od smrti'

Šokantni teroristički napadi na Šri Lanki za vrijeme uskršnjih misa donose i jednu donekle sretnu priču. Kieran Arasaratnam, profesor i direktor Gandhi Centra za inkluzivne inovacije u sklopu Imperial College Business škole izbjegao je jedan od smrtonosnih napada zahvaljujući SMS poruci zbog koje je napustio mjesto gdje je došlo do eksplozije.

- Još jedan barbarski teroristički čin na čovječanstvo, ovaj put na uskrsnu nedjelju. Bio sam udaljen 90 sekundi od smrti. Smrt mi je pokucala na vrata, ja sam preživio, ali su mnogi izgubili živote. Ta stolica s lijeve strane je mjesto gdje sam trebao sjesti u 9 ujutro kad je bomba eksplodirala. Ja i moja obitelj u prošlosti smo tamo mnogo puta sjedili - započeo je svoj Facebook status Kieran.

- Poruka koju sam dobio oko 8 i 36 omela me. Poruka od prijatelja u 8 i 36 i truba koja nije radila na automobilu su stvari koje su učinile veliku razliku - nastavio je i prisjetio se danske obitelji koja je ostala bez troje djece.

- Sjedimo ovdje u privremenom skloništu i gledam unatrag, te shvaćam koliko je bilo blizu. Moj je vozač krenuo na doručak i dogovorili smo se naći u 9 sati ujutro i da izađemo iz hotela u 9.30. Dok je vozač vozio prema hotelu, pokvarila mu se truba na autu pa se vratio da promijeni automobil, jer je nemoguće voziti bez trube u Šri Lanki. Zbog toga se zadržao 45 minuta. U 8.36 sati dobio sam poruku od prijatelja koji je bio u zračnoj luci i koji mi se zahvaljivao na boravku, a ja sam se našalio s njim da sada mogu i zakasniti na doručak kada više nisam na 'skandinavskom satu'. - dodavši da on za razliku od svojeg skandinavskog prijatelja voli doručkovati malo kasnije.

- U 8 i 45 sati otvorio sam vrata sobe kako bi se spustio na doručak. Do restorana mi treba pet minuta. No, nešto me omelo i vratio sam se u sobu da uzmem kreditnu karticu, otvorio sam zavjesu i ugasio znak 'ne uznemiravaj' kako bi mogli očistiti sobu dok sam na doručku. I tada je odjeknula eksplozija. Prvo sam pomislio da je riječ o grmljavini, ali pogledao sam van i nisam ništa vidio. Nekoliko minuta kasnije čuo se i drugi udar i tada se oglasio protupožarni alarm i zvuk za evakuaciju. Pogledao sam dolje kroz prozor i ugledao kaos. Znao sam da nešto nije u redu. Počeo sam trčati od 18. kata do prizemlja. Kad sam stigao do trećeg kata, tada sam shvatio koliko je situacija loša - krvi je bilo svugdje, djecu su nosili na rukama - totalna panika - strašno opisuje događaje iz hotela.

Na kraju je napisao da su njegove misli i molitve uz žrtve i njihove obitelji te da vjeruje da ljubav sve pobjeđuje.

- Preživio sam, ali su mnogi izgubili život zbog ovog hladnokrvnog napada -

Napadi u Šri Lanci