Hrvat koji živi u Šri Lanki za Večernji list: Šokirani smo, ali znali smo da se ovo može dogoditi

Broj mrtvih u šrilankanskim bombaškim napadima popeo se na 207. I dok za sada nema informacija da bi među nesretno stradalim ljudima moglo biti Hrvata, Večernji list uspio je doći do Ivana Ivančića, 30-godišnjeg Hrvata iz Međimurja koji već duže od desetljeća živi u toj zemlji. U gradu Ratnapura koji je od glavnog grada Colomba udaljen oko 70-ak kilometara, bavi se izvozom dragog kamenja, a baš se danas, sa svojom suprugom koja je iz Šri Lanke, našao u Colombu. Žive na relaciji između ta dva grada.

- Kada su prve bombe eksplodirale, bili smo doma, u našem domu u Colombu. Prve eksplozije su bile između 8.30 i 9 ujutro, a nastavilo se sve zajedno do oko 15 sati, čak osam bombaških napada sveukupno. Dobro se osjećamo, ali dosta smo potreseni. Trenutno u cijeloj zemlji traje policijski sat, na ulicama nema žive duše – govori nam Ivančić s kojim smo se uspjeli čuti iako je vlada blokirala društvene mreže u zemlji, zbog, kako kažu, sprječavanja širenja lažnih vijesti.

- Trenutno smo doma u Colombu, gdje se osjećamo relativno sigurno. Kažem relativno, jer ne može se ostati doma i prestati živjeti zbog toga. Moramo se normalno kretati poslom. To te, u ovakvoj situaciji, nažalost može napraviti metom – govori

Boji se da će ovi napadi otežati sigurnosnu situaciju svima koji tamo žive.

- Bili smo ovdje i tijekom građanskog rata i mogu reći da su čak i onda Tamili, jedna od strana u sukobu, bili dovoljno pametni da ne ciljaju strance jer su znali da će im to otežati djelovanje te će delegitimizirati njihove političke ciljeve u očima drugih zemalja. Ovi trenutni ekstremisti, s druge strane, dapače danas su namjerno ciljali strance u tri luksuzna hotela u centru grada – nastavlja ovaj Čakovčanin.

- Cijeli nas je događaj šokirao, ali znali smo da se može dogoditi. Kod nekih ekstremističkih grupa već su prošle godine pronašli dosta eksploziva, koje su doduše planirali koristiti za uništavanje kipova, a ne ljudi, ali policija ih je presrela – prepričava nam i nastavlja da se nada da će Hrvatska ostati jedna od zemalja koja će se oduprijeti pritisku da sama sebi stvori slične probleme, vezane za vjersku radikalizaciju. Ljudi trebali pogledati što se događa u ovakvim zemljama, kao i na cijelom Zapadu, i vidjeti znakove radikalizacije dosta unaprijed, te mirno, politički i zakonski reagirati prije nego bude prekasno, smatra on.

- Najveći nam je šok bio kada smo saznali da je bomba eksplodirala u jednoj od crkava u Colombu, Crkvi svetog Antuna, u koju ide moja majka. Isti tako, cijela je obitelj znala posjećivati i hotel Cinnamon, još jedno od mjesta gdje se dogodila eksplozija. No, srećom ona se trenutno nalazi u Abu Dhabiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i ispada da je trenutno sigurnije biti na Bliskom istoku nego ovdje – govori Ivančić. Ne želi ni pomisliti što bi bilo da se njegova majka našla za Uskrs u Colombu.

Nadalje, pojašnjava nam, ne čudi ga da su se ekstremisti okomili na kršćane. Iako trenutno nema definitivne potvrde o kojoj se konkretnoj skupini radi, ministar obrane Ruwan Wijewardene govori da se radi o vjerskim ekstremistima.

[video: 30733 / ]

- Etničke se tenzije u ovoj zemlji dižu godinama, a postoje i religijske podjele u zemlji. No, važno je naglasiti da se radi istovremeno o vrlo tolerantnoj sredini. Moja supruga i ja smo iz miješanih etničkih skupina i nikad nismo osjetili da netko radi probleme zbog toga. I ona sama ima u svojoj široj obitelji također ljude iz raznih etničkih zajednica, i to nikad nikome nije bio problem. No, postoji manjina koja pokušava ostvariti političke poene na poticanju podjela – zaključuje Ivančić koji se nada da će se pojaviti politička volja za zaustavljanjem ovakvih napada kao što se svojedobno ona pojavila za zaustavljanjem rata.