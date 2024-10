'Seksizam ne prolazi!': Čak 28 zastupnica zatražilo od HDZ-a i Plenkovića ispriku zbog uvredljivih komentara Zekanovića

Vizualizirao sam kolegicu Orešković kako leži u krevetu pokrivena hrvatskom zastavom i s jastukom na kockice. Drago mi je da je kolegica Orešković tako nacionalno osviještena i da se ljevica tu malo promijenila i počela se nabrijavati na nacionalne teme. To je super i imate moj "lajk" - javljajući se iz šibenskog televizijskog studija izjavio je to jutros u HRT-ovom Studiju 4 saborski zastupnik HDS-a i član vladajuće većine Hrvoje Zekanović obraćajući se saborskoj zastupnici stranke DO i SiP Daliji Orešković tijekom rasprave na temu slanja hrvatskih časnika u misiju NSATU.

Na ovaj njegov seksistički ispad večeras je javnim priopćenjem reagiralo 28 oporbenih zastupnica s ljevice koje su od Kluba zastupnika HDZ-a i predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića zatražile da se javno ograde od Zekanovićevih stavova te ispričaju zbog njegovih seksističkih i uvredljivih komentara.

- Zgrožene smo, iako ne i iznenađene, ovakvim javnim istupima Hrvoja Zekanovića, člana kluba HDZ-a, koji ne samo da degradiraju kolegicu Daliju Orešković, nego i sve žene u hrvatskom društvu. Seksistički ispadi su znak slabosti onih koji nemaju argumenata pa se umjesto toga koriste primitivnim napadima kako bi skrenuli pažnju s vlastite nesposobnosti. Kao žene, zastupnice i građanke odbacujemo svaku vrstu ponižavanja i dehumanizacije, a gospodinu Zekanoviću preporučujemo da ubuduće, prije nego što se odluči za sramotne komentare o ženama, radije uloži vrijeme u razmišljanje o suvislim političkim idejama. Ovim putem poručujemo - seksizam ne prolazi. I umjesto da nas utišate, samo nas činite glasnijima. Također, kao grupa zastupnica šaljemo javno pismo predsjedniku kluba zastupnika HDZ-a, kao i predsjedniku HDZ-a, u kojem tražimo od HDZ-a da se javno ograde od njegovih stavova i ispričaju zbog njegovih uvredljivih komentara. Vrijeme je da političke stranke jasno zauzmu stav protiv seksizma i mizoginije u javnom prostoru. Svako oklijevanje samo bi pokazalo prešutno odobravanje ovakvih ispada, što je apsolutno neprihvatljivo - stoji u javnom pismu inicijative zastupnica Hrvatskog sabora koju je potpisalo njih 28:

POVEZANI ČLANCI:

Mirela Ahmetović (SDP), Boška Ban (SDP), Kristina Ikić Baniček (SDP), Sandra Benčić (Možemo!), Sanja Bježančević (SDP), Rada Borić (Možemo!), Irena Dragić (SDP), Sabina Glasovac (SDP), Martina Vlašić Iljkić (SDP), Ivana Kekin (Možemo!), Viktorija Knežević (Centar), Anita Curiš Krok (SDP), Sandra Krpan (SDP), Ana Puž Kukuljan (SDP), Marija Lugarić (SDP), Ivana Ribarić Majanović (SDP), Ivana Marković (SDP), Jelena Miloš (Možemo!), Dubravka Novak (Možemo!), Jasenka Auguštan Pentek (SDP), Draženka Polović (Možemo!), Marijana Puljak (Centar), Dušica Radojčić (Možemo!), Sanja Radolović (SDP), Urša Raukar (Možemo!), Tanja Sokolić (SDP), Anka Mrak Taritaš (Glas) i Barbara Antolić Vupora (SDP).

>> FOTO Ovo je mjesto na kojemu je nastradao šef Rebra: 'Na tim stepenicama su rupe, noga lako propadne'