Seks-skandal u BiH: Progovorila jedna od žena, teško optužuje Blaževića

Seks-skandal koji potresa BiH dobio je nastavak. Sanja Cerić jedna je od žena koje je poduzetnik Sabahudin Blažević tajno snimao prilikom spolnog odnosa, a te su snimke poslije osvanule na jednoj pornografskoj stranici.

– Moj identitet u Bihaću bio je odmah otkriven. To se moglo vidjeti na jednom Facebook profilu. Bila sam zapanjena, Bihać je dobro znao tko sam ja. Bila sam zaposlena kao asistent na Pravnom fakultetu tako da su to ljudi brzo povezali. Kada sam vidjela snimke, bila sam u šoku. To je trajalo danima – kazala je Sanja Cerić za Face TV.

Sanja je rekla kako je sada psihički ''malo bolje'' te da nije jedina koju je Blažević snimao.

– Ostale djevojke sigurno se neće javiti jer su vidjele kroza što sam ja prošla. Pretpostavljam da ni one nisu svjesne da su bile snimane – rekla je Cerić.

Izravno je kazala kako je snimke napravio Sabahudin Blažević s kojim je bila davno u vezi.

– Ne znam tko je snimke objavio, na nadležnim institucijama je da to utvrde. On je priznao da je to snimao – rekla je Cerić i dodala kako je nakon prekida veze s njim primala neke anonimne prijetnje.

Za Face TV otkrila je i da se neće vraćati u Bihać jer je to 'mala sredina i sve se zna''.

– U Sarajevu ljudi imaju normalniji pogled na to, a u Bihaću su uvijek žene krive za sve. Nisu mi svi okrenuli leđa. Većina jest, i to ljudi od kojih sam očekivala najveću podršku. Bihać je jako primitivna sredina. Neke od njih je sramota bilo biti sa mnom u društvu – rekla je.

Poručila je i kako ima saznanja o njegovim poslovnim vezama te tvrdi da je radio ''prljave poslove'' te smatra da su to ''kriminalne radnje''. Rekla je i kako je o tome obavijestila nadležna tijela.