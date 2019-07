Prodavali drogu, palili aute, istraga se širi i na Dinamo

Maknite se odavde za svoje dobro, vidite da nije sigurno – riječi su kojima su Željka, inače stanara Lhotkine ulice u zagrebačkom naselju Prečko, u petak oko 9 sati kad je išao u obližnju trgovinu dočekale dvije policajke u civilu. Kako kaže, tek nekoliko minuta prije toga začuo je škripu guma i trubljenje automobila, a ubrzo zatim i vrisku muških i ženskih glasova.

– S balkona sam vidio kako nasred ulice, negdje kod kućnog broja 4, stoji parkiran crni BMW, a oko njega je bilo pet-šest policajca s maskama na glavama, neki od njih u rukama su držali puške. Iz automobila su izvukli muškarca koji se nije opirao, a na suvozačkom mjestu bila je neka žena u srednjim godinama koja je cijelo vrijeme vrištala – prepričava taj stanar Lhotkine scenu koja se, kako kaže, ekspresno odigrala.

Izvukli ga iz vozila

Vozača crnog BMW-a, a radilo se o Josipu Nikiću (37), uhitili su pripadnici ekipe za posebne zadaće interventne policije, jedinice specijalizirane za uhićenja osoba koje se sumnjiče za najteža kaznena djela. U tom trenutku Nikić je bio samo jedna od 20-ak osoba na čija su vrata u koordiniranoj akciji danas pokucali pripadnici interventne i specijalne policije.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

Uhićenja su se obavljala na širem području Zagreba, u drugim dijelovima Hrvatske, a tijekom dana u priču se uključila i policija BiH na čijem su teritoriju uhićene, kako se neslužbeno doznaje, dvije osobe. Nikića, koji je 2014. bio osuđen na dvije godine i dva mjeseca zatvora jer je u stanu zajedno sa svojom suprugom Matejom Hohnjec omogućio Tei Drakulić (20) da konzumira drogu, zbog čega je djevojka u listopadu 2012. preminula, kažu očevici, policajci su izvukli iz automobila. Nakon toga su ga srušili na pod, stavili mu lisice na ruke i zatim ga prepratili do policijskog kombija koji je bio parkiran dvadesetak metara dalje. Za razliku od žene koja je bila s njim, prepričali su kasnije očevici, on je djelovao smireno, gotovo kao da se to sve skupa njega uopće ne tiče.

A otprilike sat vremena prije tog uhićenja, nekakvih kilometar i pol dalje, u susjednoj Malešnici, interventni policajci odradili su još jedno privođenje. Parkirali su se pred zgradom u Ulici Malešnica na kućnom broju 27 te stepenicama krenuli u stan na četvrtom katu.

– Ja tad još nisam radila, ali su mi kasnije susjedi s kojima sam razgovarala rekli da je neki dečko kroz prozor svog stana bacio nekoliko paketa trave kad je čuo da mu policija kuca na vrata. Bilo je ukupno oko tri kile toga, a palo je točno tu ispred lokalne trgovine. Ne znam što mu je bilo jer su pred zgradom ostali stajati neki policajci u civilu i vidjeli su ga kako to baca – kazala je zaposlenica frizerskog salona smještenog odmah do ulaza u zgradu.

Uhićenog, kako govori, ne poznaje te dodaje kako je riječ o podstanaru, ali više o njemu ne zna. Riječ je o Marku Rakidžiji, a osim njega i Nikića, danas tijekom dana, prema neslužbenim informacijama, uhićeni su i Đorđe Vuletić, Tomislav Sabljo, Goran Vidović, Siniša Žalac, odvjetnik Andrej Ilić... Iako je policija danas informacije davala na kapaljku, što je uobičajeno u ovakvim situacijama, neslužbeno se doznaje da se uhićenici sumnjiče za udruživanje u zločinačku organizaciju u sklopu koje se preprodavala droga, i to najmanje 16 tona marihuane i dva kilograma kokaina. Sumnjiči ih se i za paleže najmanje četiri vozila te za planiranje premlaćivanja nekih osoba, a posebno je zanimljivo da se jedan dio policijske istrage odnosi i na neka događanja oko Dinama.

Dinamovo pismo

Naime, GNK Dinamo nedavno je poslao pismo predsjednici i premijeru u kojem su naveli da se na klub radi pritisak jer ga, tvrde iz Dinama, hoće preuzeti ljudi “koji su u policijskim evidencijama označeni kao nositelji organiziranog kriminala”. U spomenutom pismu GNK Dinamo nije naveo imena tih osoba, ali su nabrojili incidente vezene uz Dinamo koje policija nije razriješila te su zaključili da bi netko od zaposlenika kluba zbog svega toga mogao nastradati. Među incidentima koji su spomenuti u pismu bio je i palež vozila Krešimira Antolića, nekadašnjeg policajca, a sada šefa sigurnosti Dinama. Automobil mu je zapaljen u prosincu 2017. na zagrebačkim Vrbanima, a neslužbeno se doznaje da se s tim paležom sada povezuju neki od uhićenika.

Isto tako neki od njih sumnjiče se i da su planirali premlaćivanje Igora Kodžomana, bivšeg predsjednika uprave Dinama, no do realizacije tog plana, srećom, nije došlo. S obzirom na to da je policijska akcija proširena i na BiH, gdje je SIPA uhitila T. B. (35) te pretražila nekoliko kuća, moguće je da će se ova istraga baviti i pokušajem ubojstva Zdravka Mamića na kojeg je pucano u kolovozu 2017. u zaselku Vidovići kod Tomislavgrada.

Hoće li ova uhićenja na koncu rezultirati i rješavanjem slučajeva povezanih s Dinamom, tek se treba vidjeti, i to nakon što policija završi s pretragama, a osumnjičenici budu ispitani prvo na policiji, a zatim na USKOK-u.

Foto: Boris Ščitar/Večernji list/PIXSELL

Među njima najpoznatije ime bez sumnje je Đorđe Vuletić, koji je svojevremeno bio jedan od optuženika na suđenju tzv. zločinačkoj organizaciji, no bio je oslobođen optuži za iznudu. Nakon završetka tog suđenja za njega se nije čulo sve do 2010., kada je u dva navrata uhićivan zbog nasilničkog ponašanja. Potkraj 2010. bio je uhićen zbog sumnje da je sudjelovao u premlaćivanjima poduzetnika Josipa Galinca i novinara Dušana Miljuša, no ta je kaznena prijava odbačena. Zadnji je put uhićen u prosincu 2016., zajedno s Tomislavom Sabljom, zbog krađe vozila. Sabljo je i sada s njim uhićen, kao što je uhićen i Andrej Ilić koji je Sablji tom prigodom bio odvjetnik. Uhićen je i Goran Vidović koji je 2018. kod Zadra pao s 52 kilograma marihuane.

VIDEO Policijski pas Maša otkrila drogu u vozilu: