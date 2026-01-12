Šef Zastupničkog doma FBiH: Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine (HNS BiH) zatražio je ostavku Dragana Miokovića, predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, nakon što je iznio kontroverznu izjavu u kojoj je, komentirajući događaje na Bleiburgu, kazao da su partizani tamo ubili „malo Hrvata“. U priopćenju se navodi kako je Miokovićeva izjava pokušaj relativiziranja poratnih zločina nad Hrvatima, te govorom mržnje koji može imati destabilizirajući učinak na međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini.

„Takve izjave umanjuju ili opravdavaju zločine komunističkog i partizanskog režima, koji nikada nije snosio odgovornost za masovna ubojstva, progone i logore“, stoji u priopćenju HNS BiH. Pozvali su Dragana Miokovića da podnese ostavku, te su najavili i podizanje kaznene prijave. Mioković se tijekom dana ispričao zbog svojih riječi u dijaloškoj emisiji Face TV kada je izjavio kako su partizanu 'ubili malo Hrvata na Bleiburgu'.

Foto: Miroslav Lilik/Wikimedia Commons

"Ni jedan ratni zločin kao niti jedno ubojstvo zarobljenog vojnika ili civila u bijegu ne bih nikada opravdao. Bile ubojice partizani ili bilo tko drugi", rekao je Mioković. Dragan Mioković je član Naše stranke, koja čini dio vladajuće većine u Bosni i Hercegovini zajedno s HDZ-om BiH, SDP-om BiH te Narodom i pravdom.