HRVATSKE PLATFORME U BIH REAGIRALE

Šef Zastupničkog doma FBiH: Partizani su ubili malo Hrvata na Bleiburgu

Foto: Armin Durgut/PIXSELL, Miroslav Lilik/Wikimedia Commons
1/2
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
12.01.2026.
u 15:39

Mioković se tijekom dana ispričao zbog svojih riječi u dijaloškoj emisiji Face TV kada je izjavio kako su partizanu 'ubili malo Hrvata na Bleiburgu, no isprika je poslana tek nakon oštrih reakcija iz Hrvatskog nardonog sabora BiH i niza medija

Hrvatski narodni sabor Bosne i Hercegovine (HNS BiH) zatražio je ostavku Dragana Miokovića, predsjedatelja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, nakon što je iznio kontroverznu izjavu u kojoj je, komentirajući događaje na Bleiburgu, kazao da su partizani tamo ubili „malo Hrvata“. U priopćenju se navodi kako je Miokovićeva izjava pokušaj relativiziranja poratnih zločina nad Hrvatima, te govorom mržnje koji može imati destabilizirajući učinak na međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini.

„Takve izjave umanjuju ili opravdavaju zločine komunističkog i partizanskog režima, koji nikada nije snosio odgovornost za masovna ubojstva, progone i logore“, stoji u priopćenju HNS BiH. Pozvali su Dragana Miokovića da podnese ostavku, te su najavili i podizanje kaznene prijave.  Mioković se tijekom dana ispričao zbog svojih riječi u dijaloškoj emisiji Face TV kada je izjavio kako su partizanu 'ubili malo Hrvata na Bleiburgu'. 

Foto: Miroslav Lilik/Wikimedia Commons

"Ni jedan ratni zločin kao niti jedno ubojstvo zarobljenog vojnika ili civila u bijegu ne bih nikada opravdao. Bile ubojice partizani ili bilo tko drugi", rekao je Mioković.  Dragan Mioković je član Naše stranke, koja čini dio vladajuće većine u Bosni i Hercegovini zajedno s HDZ-om BiH, SDP-om BiH te Narodom i pravdom. 

