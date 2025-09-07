Šef stranke tvrdio da hipnoterapijom ženama povećava grudi

Zack Polanski, novoizabrani predsjednik Zelene stranke iz Velike Britanije, radio je ranije kao hipnoterapeut i tvrdio da pomaže ženama povećati veličinu grudi koristeći snagu svoga uma. Navodno su te njegove seanse trajale 90 minuta, a naplaćivao ih je 222 funti, pri čemu je ženama govorio da vizualiziraju sebe s većim grudima. Upitan da prokomentira tu svoju raniju djelatnost, Polanski je rekao kako se za to ispričao prije 12 godina te da to što je radio ne predstavlja cjelokupno njegovo djelo ni njega kao čovjeka. Kazao je i kako se to dogodilo prije 12 godina kada se uopće ni nije bavio politikom te da tu svoju uslugu nikada nije naplatio.

Poslije pobjede na unutarstranačkim izborima upitan je i mogu li mu birači poslije svega vjerovati, Polanski je za BBC Breakfast rekao kako nikada nije na političaru da kaže "vjerujte mi" kao i da se ispričao jer zna da to može biti uvredljivo za ljude. – Ali ono što bih rekao je ispričavam se, pa, ispričao sam se za to prije 12 godina, a jedan od mojih omiljenih političara, Tony Benn, često je govorio: "Nije me briga odakle dolazite, zanima me kamo idete." U konačnici, povjerenje je transakcijski odnos u kojem se ono gradi na temelju djela – rekao je Polanski.

Njegov stranački zamjenik je, govoreći o svom novoizabranom predsjedniku, rekao kako je on tijekom života i prije nego što je postao političar imao raznoliko iskustvo te da je radio kao barmen, konobar, vratar noćnog kluba pa i glumac. Priča o Polanskom aktualizirana je nakon što je on izabran za predsjednika Zelenih, kada su Laburisti podsjetili na njegov rad iz 2013. godine. – Upoznajte Zacka Polanskog. Ovo je osoba koju su Zeleni upravo izabrali za svog novog vođu – napisali su Laburisti te još i prenijeli njegov citat iz tog vremena kada je rekao: "Ovo je iznimno nov pristup, ali vidim da će vrlo brzo postati popularan, jer je toliko siguran i puno jeftiniji od operacije grudi."