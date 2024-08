Šef SOA-e Markić: I ja bih volio znati tko je hrvatski špijun u Srbiji

V.d. ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije Daniel Markić rekao je u utorak kako bi i on volio znati tko je navodno uhićeni hrvatski špijun u Beogradu, dodavši te da ne zna o čemu se radi i koji bi bio cilj tog potencijalnog špijuna. "Ja bih isto to volio znati... Moj prvi mandat je obilježen s istom situacijom, uhićen je jedan hrvatski špijun. Tada sam zvao kolegu u Beogradu i rekao sam mu 'čuj ja ti ne znam tko je to, ali ako vam treba pomoć, pomoći ćemo'. Ovaj put nisam ni zvao, jer ako Hrvatska počne reagirati na sve te priče koje potječu iz Beograda onda ćemo se samo time baviti", rekao je Markić novinarima referirajući se na navodno uhićenje „hrvatskog špijuna” u Beogradu.

Ne zna, kaže, o čemu se radi i koji bi bio cilj tog potencijalnog 'špijuna'. Naime, srbijanski mediji u ponedjeljak su objavili da su vlasti na području Beograda uhitile „hrvatskog špijuna”. Novinari su Markića pitali i o tome kako se Hrvatska može zaštiti od učestalih kibernetičkih napada, a on je uzvratio: "Na način na koji činimo sada". Mi smo kao služba osigurali hrvatsku administraciju i širimo program zaštite koji nije neprobojan, moramo ga i dalje poboljšati, i kroz nove zakone pobrinuti se da i poslovni sektor sebe štiti, rekao je.

Upitan, u kontekstu situacije u Hrvatskoj, o otkazivanju koncerata Taylor Swift u Beču zbog potvrde vlade kako su otkrili planirane terorističke napade, Markić je rekao da uvijek postoji opasnost. "Smatramo da je razina opasnosti niska, znamo koji su današnji sigurnosni izazovi, oni su veliki, znamo da imamo vlastite regionalne izazove koji utječu na našu sigurnosnu situaciju jer u našem susjedstvu se određene institucije igraju sigurnosnim pitanjima u političke svrhe", ustvrdio je.

Govoreći o svom mandatu na čelu SOA-e rekao je da, "ako je suditi po tome koliko je Hrvatska sigurna i koliko su hrvatski građani sigurni, to je sigurno jedna pozitivna ocjena". "Jedan od razloga mog odlaska Bruxelles na novo radno mjesto je sigurno to što se smatralo da je hrvatska služba odlična", ustvrdio je Markić koji će od rujna biti na čelu obavještajno-analitičkog centra EU (INTCEN). Na novu dužnost, kaže, putuje već sutra, primopredaju ima dokraja tjedna, a u ponedjeljak je službeno na novoj dužnosti.

Predsjednik Republike Zoran Milanović odlikovao je u utorak v.d. ravnatelja Sigurnosno-obavještajne agencije Daniela Markića Redom kneza Branimira s ogrlicom za osobite zasluge stečene u promicanju međunarodnog položaja i ugleda RH i njezina odnosa s drugim državama na području sigurnosno-obavještajnog rada, nakon čega je Markić dao izjavu novinarima.