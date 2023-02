Šef hrvatskog tima u Turskoj o situaciji na terenu: 'Došlo je i do pucnjave, krade se sve'

Tjedan dana nakon dva potresa magnitude 7,8 i 7,6 koji su sravnili sa zemljom dijelove južne Turske i sjeverne Sirije, stotine tisuća ljudi ostalo je bez svojih domova, mnogi spavaju na otvorenom ili u automobilima, a s problemima se susreću i spasilačke ekipe. Naime, sve veći problem postaje sigurnosna situacija na terenu. Dolazi do sukoba lokalnog stanovništva, korištenja vatrenog oružja i krađa. Zbog svega toga interveniraju i vojne postrojbe.

"Teško je više raditi bez pratnje policije ili vojske. U neposrednoj blizini jednog od naših potražnih timova u subotu je došlo do sukoba dvije veće grupe lokalnih stanovnika, pri čemu je došlo i do pucnjave, a na kraju se u sukob uplela i vojska", kazao je Siniša Badovinac, zapovjednik operacija na terenu hrvatskog tima, za Novi list te dodao: "Kolege iz Ukrajine, s kojima smo dijelili područje pretrage, bili su napadnuti tijekom potrage, a njihov zapovjednik povukao je sve snage u bazu, iz koje više ne izlaze na teren bez policijske pratnje".

Badovinac, inače zapovjednik Državne interventne postrojbe Civilne zaštite u Rijeci, istaknuo je kako se najviše krade iz trgovina, ljekarni i benzinskih postaja.

"Krade se sve. Na meti su prvenstveno trgovine, odnosno ono što je od njih ostalo, i ljekarne. Sve su opustošene i zjape prazne. Ništa ne radi, tako da je nemoguće kupiti bilo što. Poseban je problem opskrba gorivom jer niti jedna benzinska crpka u gradu i okolici ne radi, ali zapravo je nemoguće doći do bilo čega što bi vam moglo zatrebati. Mi smo na teren stigli potpuno opremljeni i samodostatni za period od deset dana rada, tako da nam ništa ne nedostaje po pitanju zaliha", kazao je. Potrebe za potragama, kako je istaknuo, više gotovo da i nema.

"Svaka intervencija u ovakvim katastrofalnim događajima poput potresa koji je pogodio Tursku podijeljena je u pet faza. Prva je faza izviđanje, neposredno nakon potresa ili neke druge katastrofe, koje odrađuju lokalne snage kako bi utvrdile razmjere štete i koja su najpogođenija područja. Druga faza je potraga za preživjelima. Nakon toga slijedi treća faza, to je spašavanje preživjelih iz ruševina bez armaturne konstrukcije, do kojih se može doći bez upotrebe teških građevinskih strojeva. U četvrtoj fazi također je riječ o spašavanju, ali iz ruševina za čije pomicanje je potrebna teška mehanizacija. Na kraju slijedi peta i posljednja faza – raščišćavanje ruševina i vađenje mrtvih tijela. Mi smo ovdje, nažalost, već u petoj fazi, u kojoj prestaje potreba za radom našeg tima jer je to posao koji će trajati još mjesecima, a odrađivat će ga turske postrojbe i tvrtke", pojašnjava.