Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 161
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVO KAZNENO DJELO

SDP šalje u proceduru izmjene Kaznenog zakona, evo koju kaznu traže za uzvikivanje ZDS-a

storyeditor/2025-09-01/PXL_090425_130998276.jpg
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
1/6
Autor
Petra Maretić Žonja
01.09.2025.
u 20:19

Prema zasad radnom prijedlogu SDP-a, obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta moći će se koristiti jedino s namjenom da služe građanskom obrazovanju, za osudu ili odvraćanje od nedemokratskih pokreta ili režima

Dopuna Kaznenog zakona prva je inicijativa koju će SDP uputiti u saborsku proceduru početkom jesenskog zasjedanja. Predsjedništvo te stranke u utorak će na svojoj sjednici usvojiti i konkretan prijedlog izmjena, a kako doznajemo od izvora iz vrha stranke, u Saboru će tražiti da se u Kazneni zakon uvede novo kazneno djelo "isticanje obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta ili režima". Paralelno, traže i da se zakonom propišu kazne za one koji će "novo" kazneno djelo činiti.

Kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine kaznili bi svakoga tko u javnom prostoru koristi, javno ističe, nosi na odjeći ili u javnosti pokazuje simbole, parole, slike zastave, slogane, znakove, oznake, imena, nadimke, pozdrave, pokliče, načine pozdravljanja, geste odore li njihove dijelove ili druga obilježja nacionalsocijalističkog, ustaškog i četničkog pokreta ili režima odnosno njihovih vodećih osoba ili postrojbi. Tko to djelo ponovi putem tiskanih ili elektroničkih medija, odnosno računalnih i društvenih mreža, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do četiri godine, a za proizvodnju, skladištenje, distribuciju, prodaju, uvoz, izvoz i posjedovanje većih količina materijala iz stavka 1. članka kaznit će se zatvorskom kaznom u trajanju od jedne do pet godina.

Prema zasad radnom prijedlogu SDP-a, obilježja nacionalsocijalizma, fašizma, ustaškog i četničkog pokreta moći će se koristiti jedino s namjenom da služe građanskom obrazovanju, za osudu ili odvraćanje od nedemokratskih pokreta ili režima, u svrhu promicanja umjetnosti ili znanosti, istraživanja, proučavanja, izvješćivanja o tekućim ili povijesnim događajima...

Zanimljivo, SDP se u radnom materijalu poziva i na preporuke Vijeća za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima od 28. veljače 2018., koje je Vlada godinu prije osnovala zbog ploče sa ZDS kod Jasenovca. U stranci primjećuju kako se, jer riječ je o Vladinu Vijeću, moglo očekivati da će se preporuke dosad već inkorporirati u zakonska rješenja. Citiraju Vijeće uz napomenu da je to u javnom i političkom prostoru ostalo manje zamijećeno, a od nadležnih tijela i ignorirano, da ono smatra "prihvatljivim izričitu zabranu javne uporabe svih prima facie spornih obilježja mržnje, to jest jednoznačenjskih spornih obilježja koja se identificiraju s idejama totalitarizma, pa su sama po sebi njihovi noseći simboli. Primjeri takvih prima facie spornih obilježja mržnje su fašistički rimski pozdrav, tzv. Hitlerov pozdrav uz riječi "Sieg heil", nacistički znak kukastog križa, nacistički znak "SS", četnička kokarda, ustaško "U", ustaški pozdravi "Za dom spremni i poglavnika" i "Za dom spremni"."

To je posebno zanimljivo s obzirom na nedavne informacije iz izvora bliskih Vladi, a o čemu je Večernji list već pisao, kako vladajuća većina traži način da "vrati duha u bocu" nakon Thompsonovih koncerata. Tada je, naime, jedna od ideja koja se mogla čuti bila i ta da bi Vlada mogla ići u smjeru da preporuke Vijeća, koje je kolokvijalno nazvano Vijeće za prošlost, provede kroz zakone čime bi pozdrav ZDS bilo moguće koristiti jedino u svrhu komemoriranja HOS-ovih pripadnika. I iako je Plenković takvu mogućnost relativizirao, odnosno kazao kako su "stvari poprilično jasne i prema postojećem zakonu", bit će posebno zanimljivo pratiti kako će se vladajući postaviti prema SDP-ovu prijedlogu kada dođe u saborsku proceduru.

Jasni za 20 godina rada poslodavci poklonili automobil, ona skromno: 'Nisam bila svjesna da je to stvarno'
Ključne riječi
Sabor kazneni zakon SDP ustaška obilježja

Komentara 64

Pogledaj Sve
SE
senior12
20:27 01.09.2025.

Lik je slučajno ili namjerno zaboravio ugurati komunističke simbole u ovaj prijedlog zakona? Koji teletabis…

FI
Frljo iz Travnika
20:30 01.09.2025.

Dakle, u slučaju da se na nekoj budućoj obljetnici bitke za Vukovar okupe svi veterani sa svih strana, policija će kazniti sve osim onih s petokrakama?

FI
Frljo iz Travnika
20:28 01.09.2025.

To samo pokazuje koliko je SDP realno odsječen od stvarnosti, logike i razuma. Zakon u pravnoj državi mora vrijediti za sve jednako, dakle ako se kažnjava ZDS, onda se mora kazniti svih 650 tisuća ljudi koji su bili na koncertu. Sad nam još trebate objasniti na koji način ćete kazniti 650 tisuća ljudi i još ih potrpati u zatvore.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još