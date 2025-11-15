SDP-ova saborska zastupnica optužena za subvencijsku prevaru

Barbara Antolić Vupora, saborska optužnica SDP-a, optužena je za subvencijsku prevaru i povredu vođenja poslovnih knjiga. Riječ je o istrazi koju je protiv njega u ožujku pokrenuo ŽDO Varaždin, a optužnicom je obuhvaćeno vrijeme dok je bila privremena ravnateljica Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ana. Prema optužnici navedena djela je počinila 27. prosinca 2015. do 31. listopada 2016. u Babincu dok je bila privremena ravnateljica tog doma, no ujedno i vlasnica obrta Dom Sv. Ana te je se tereti, da je kako navodi tužiteljstvo, u cilju stjecanja državne potpore velikih razmjera za Dom, neistinito predočila da traži namjenska kreditna sredstva za dogradnju zgrade u vlasništvu Doma, iako je dom bio u njezinom vlasništvu.

Dobila je kredit od 99.000 eura sa subvencioniranom kamatom od 13.755 eura. Tužiteljstvo tvrdi da Vupora Antolić kredit nije koristila u svrhu dogradnje, već za druge potrebe doma i za osobnu korist, pa je Dom nenamjenski utrošio sredstva državne potpore od 99.000 eura dok si je ona pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu subvencionirane kamate od najmanje 13.755 eura. Sumnjiči ju se i da od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018. kao privremena ravnateljica ustanove Dom za starije i nemoćne osobe neuredno vodila poslovne knjige. Vupora Antolić je u veljači bila uhićena i na kratko pritvorena jer ju je USKOK sumnjičio za zloporabu položaja, odnosno da si je nezakonito sredila dozvolu za obnovu kuće u Varaždinu.