OPTUŽNICA PROTIVA BARBARE ANTOLIĆ VUPORE

SDP-ova saborska zastupnica optužena za subvencijsku prevaru

Zagreb: Zastupnica SDP-a Barbara Antolić Vupora nakon uhićenja pojavila se u Saboru
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
15.11.2025.
u 08:07

Barbara Antolić Vupora, saborska optužnica SDP-a, optužena je za subvencijsku prevaru i povredu vođenja poslovnih knjiga. Riječ je o istrazi koju je protiv njega u ožujku pokrenuo ŽDO Varaždin, a optužnicom je obuhvaćeno vrijeme dok je bila privremena ravnateljica Dom za starije i nemoćne osobe Sv. Ana. Prema optužnici navedena djela je počinila 27. prosinca 2015. do 31. listopada 2016. u Babincu dok je bila privremena ravnateljica tog doma, no ujedno i vlasnica obrta Dom Sv. Ana te je se tereti, da je kako navodi tužiteljstvo, u cilju stjecanja državne potpore velikih razmjera za Dom, neistinito predočila da traži namjenska kreditna sredstva za dogradnju zgrade u vlasništvu Doma, iako je dom bio u njezinom vlasništvu.

Dobila je kredit od 99.000 eura sa subvencioniranom kamatom od 13.755 eura. Tužiteljstvo tvrdi da Vupora Antolić kredit nije koristila u svrhu dogradnje, već za druge potrebe doma i za osobnu korist, pa je Dom nenamjenski utrošio sredstva državne potpore od 99.000 eura dok si je ona pribavila nepripadnu imovinsku korist u iznosu subvencionirane kamate od najmanje 13.755 eura. Sumnjiči ju se i da od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2018. kao privremena ravnateljica ustanove Dom za starije i nemoćne osobe neuredno vodila poslovne knjige. Vupora Antolić je u veljači bila uhićena i na kratko pritvorena jer ju je USKOK sumnjičio za zloporabu položaja, odnosno da si je nezakonito sredila dozvolu za obnovu kuće u Varaždinu.
Barbara Antolić Vupora

NO
NoStress
09:06 15.11.2025.

Ma da, zbilja? Ja mislila da je napokon ministar Butković optužen za zlouporabu položaja, ili barem da je otvorena istraga u vezi zapošljavanja Beroša. Ništa? Ah, ja isto puno očekujem od DORH-a.

RI
rimac444
08:54 15.11.2025.

Zašto ista nije uhićena da ne može utjecati na svjedoke, iako je ona sitna riba. SDP od Račana, Milanovića, čačića, je leglo kriminalaca koje su do nedavno skrivali zločinci bajić, cvitan, laptoš... Turudić mora raskinkati i procesuirati taj organizirani kriminal SDP-a

