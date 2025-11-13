Uhićen 42-godišnjak koji se sumnjiči da je palio kamione po Splitu i Solinu

Muškarac (42) uhićen je zbog sumnje da je 6. listopada na području Solina i 13. listopada na području Splita izazvao požar na dva teretna vozila, priopćila je PU splitsko-dalmatinska. U požaru na TTTS-u je osim kamiona oštećeno još jedno osobno vozilo i metalni kontejner, a uslijed visoke temperature na obližnjem skladištu su pukla četiri stakla.

Policija je dojavu o požaru 6. listopada dobila oko 4 sata, a nakon što su obavili očevid, utvrdili su da je požar teretnog kamiona namjerno izazvan. Nekoliko dana kasnije, policiji je dojavljeno i za požar na teretnom vozilu na području TTTS-a. Utvrđeno je da je i taj požar namjerno izazvan, a policija je tijekom ta dva očevida prikupila poveći broj dokaza koji su poslani na vještačenje. Pregledan je i veliki broj snimki video nadzora kako bi se utvrdilo koje osobe i s kojim vozilima su u vrijeme požara prometovala užim i širim područjem mjesta događaja. Na koncu je policija identificirala 42-godišnjaka koji je uhićen, te su mu pretraženi stan i vozilo. Utvrđeno je da je po kamionima polio zapaljivu tekućinu koju je nakon toga zapalio.

U splitskoj policiji kažu i da je 42- godišnjak imao 35-godišnjeg pomagača koji ga je 13. listopada dovezao do TTTS-a gdje je 42-godišnjak zapalio kamione, a nakon paleža ga je i odvezao. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 42-godišnjak je osumnjičen za oštećenje tuđe stvari i općeopasnu radnju, dok je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom još u tijeku. Nije priopćeno što je motiv paleža, ni koliko je šteta.