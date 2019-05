SDP-ov kandidat u Splitu govor počeo uzvikom 'Smrt fašizmu'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić je na završnom SDP-om predizbornom skupu na splitskom Peristilu u petak poručio kako Dalmacija i Split zaslužuju bolje te je rekao kao su SDP-ove vlade zaslužne za prometno povezivanje Dalmacije s ostatkom Hrvatske i međunarodni uspjeh Hrvatske.

"Povezali smo Dalmaciju najmodernijom autocestom s ostatkom Hrvatske zahvaljujući Ivici Račanu - to je SDP," istaknuo je Bernardić.

Bernardić: Ne smijemo dozvoliti da hrvatski otok bude - Irska

Podsjetivši na iseljavanje s otoka i iz Dalmatinske zagore Bernardić je rekao: "U ovoj prelijepoj Dalmaciji, jedinstvenoj na svijetu, ne smijemo dozvoliti da pored naših tisuću otoka hrvatski otok bude Irska."

Po njegovim riječima, razvoj u Dalmaciji je stihijski, industrija je nestala, a preostao je jedino turizam koji je opterećen porezima. "Zato ćemo inzistirati da se porez na dodanu vrijednost na ugostiteljstvo vrati na 13 posto a što se tiče smještaja, da padne na pet posto", rekao je Bernardić.

Također je rekao kako je SDP zaslužan za članstvo Hrvatske u NATO-u i Europskoj uniji.

"Bez obzira koliko su nas pokušali zaustaviti i govorili nam da nećemo uspjeti, mi nikad nismo odustali, borili smo se i slijedili svoj put i izborili smo, to jest SDP-ova vlada, 1. srpnja 2013. godine Hrvatsku u Europskoj uniji," rekao je Bernardić podsjećajući i kako je SDP-ova vlada 2000. godine pokrenula pregovore s Europskom unijom i NATO-om.

"Pozivam vas da na izborim 26. svibnja vrlo jasno i zajedno kažemo - dosta je korupcije, afera, nepotizma, kriminala, dosta je lopova u ovoj zemlji," poručio je Bernardić u Splitu. Također je rekao kako je ponosan što se završni predizborni skup SDP-a održava u Splitu jer taj je grad simbol slobode i antifašizma.

Zamoljen da komentira potporu koju je Zoran Milanović dao SDP-ovoj listi na izborima za Europski parlament, Bernardić je rekao kako mu je to drago.

"Milanović je socijaldemokrat i bivši predsjednik SDP-a i naš član još uvijek te je potpuno normalno, prirodno i očekivano što je podržao našu listu," rekao je Bernardić.

Picula: Hrvatska mora biti na pravoj strani povijesti

Nositelj SDP-ove liste Tonino Picula je istaknuo kako Hrvatska kao najmlađa članica Europske unije mora voditi računa da se ne udalji od europskih vrijednosti koje su pomogle da se prije više od 60 godina nakon dva svjetska rata na zgarištu Europe razvije projekt koji je osigurao mir, suradnju, slobodu i napredak.

"Taj projekt je danas ugrožen, Hrvatska mora biti na pravoj strani povijesti - postoje oni koji bi to ugrozili. Mi moramo reći političko 'ne' prije sveg onima koji miču biste velikih heroja, vođa antifašističke koalicije u Drugom svjetskom ratu. Moramo kazati političko 'ne' onima koji mijenjaju imena zagrebačkih trgova, takva politika ne smije poći - to je jedan od glavnih zadatak SDP-a," poručio je Picula. Kandidat SDP-a Joško Klisović je svoj govor počeo uzvikom "Smrt fašizmu."

"Europa je nastala na antifašističkim vrijednostima i mi ćemo nastaviti tako raditi," rekao je Klisović.

Borzan: Izađite na izbore, važno je

Kandidat na broju 12, domaćin predizbornog skupa, Ranko Ostojić govorio je pak o migracijama.

“Europski prioritet broj jedan u idućih pet godina je sigurnost. Sigurnost naših granica, građana, kuća, imovine.” Rekao je i da je uspjeh bilo kojeg kolege s liste i njegov uspjeh, ali i uspjeh svih građana.

“Želim da ovo bude grad koji će poštovati one koji su ga oslobodili jer tisuće naših sugrađana je poginulo braneći slobodu. Neće se ugasiti sjećanje na one koji su pali za ovaj grad i koji ga nisu prodali, a to su bili partizani”, istaknuo je Ostojić.

Dosadašnja eurozastupnica i kandidatkinja broj 2, Biljana Borzan, objasnila je kako se u Europskom parlamentu izglasava dvije trećine zakona koji se tiču hrvatskih građana.

“Dakle, o tome kako ćemo živjeti odlučuje se u Bruxellesu, a ne u Zagrebu i zato je važno tko će nas predstavljati u idućih pet godina. Dali smo konkretne rezultate i dali smo građanima razlog da biraju SDP. Izađite na izbore, važno je”, poručila je Borzan.