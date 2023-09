Schmidt unatoč prijetnjama posjetio Banja Luku, susreo se s biskupom Komaricom

Visoki međunarodni predstavnik Christian Schmidt posjetio je u nedjelju Banja Luku, gdje se susreo s tamošnjim katoličkim biskupom Franjom Komaricom, unatoč prijetnjama srpskog čelnika u BiH Milorada Dodika da bi mogao biti uhićen ili pak protiv njega biti organizirani prosvjedi ukoliko kroči u RS.

O nenajavljenom posjetu Banjoj Luci u nedjelju predvečer izvijestio je Ured visokog međunarodnog predstavnika na X-u, navodeći kako je susret s biskupom Komaricom organiziran oko projekta Kuće susreta i Europskog centra za mir i suradnju "Marija Zvijezda". Radi se o prostoru nekadašnjeg Samostana svećenika trapista koji su oni zbog maloga broja redovnika predali na upravljanje Banjolučkoj biskupiji kako bi baštinio trapističko nasljeđe ovoga kraja. "To su Europljani u Europi, posvećeni zajedničkim europskim vrijednostima tolerancije, poštovanja i iskrene suradnje, ne jednoumlju“, rekao je prigodom posjete Schmidt. Dodao je da "on podjednako radi za sve građane Republike Srpske i BiH'.

Nedjeljni posjet Banjoj Luci njemačkog političara na čelu međunarodne uprave došao je nakon što je on početkom tjedna sazvao, a onda i otkazao, susret s oporbenim srpskim liderima te potpredsjednicima Republike Srpske. Objasnio je kako je to učinio jer su protiv njega bile organizirane barikade od strane entitetskih vlasti koje predvodi Milorad Dodik. Dodik je ranije najavio da će Schmidta uhititi, da bi nakon oštrih osuda zapadnih diplomata ublažio prijetnje. No, svejedno nije isključio mogućnost prosvjeda protiv njega.

Ranije ove i tijekom prošle godine u središtu Sarajeva organizirano je više prosvjeda protiv njega na kojima je proglašavan nepoželjnim, te se tražila njegova smjena zbog odluka o izmjenama izbornih propisa.

