Savjetnik ukrajinskog predsjednika: 'Milanovićevi stavovi definitivno nisu proukrajinski'

Igor Žovka, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, nalazi se u Zagrebu gdje sudjeluje na Krimskoj platformi, a za RTL komentirao je situaciju u Ukrajini kao i izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Rekao je kako će se susresti s Milanovićem i njegovim suradnicima.

- Imamo podršku Andreja Plenkovića. Milanovićevi stavovi definitivno nisu proukrajinski, i ne mislim da je to pozicija koja nam svima pomaže da se ujedinimo oko pobjede. Moramo se ujediniti jer, ako Ukrajina sad izgubi, agresija neće stati na zapadnoj granici Ukrajine. Proširit će se dalje na susjede: Poljsku, Slovačku... To je europski rat. A to je rat za europske vrijednosti i izazov za cjelokupno društvo - objasnio je Žovka i dodao da će mu osobno reći svoju poruku na Pantovčaku.

Na upit može li Ukrajina vratiti Herson i kada, odgovorio je potvrdno.

- Ne samo da možemo, nego i hoćemo vratiti sva područja koja su trenutačno okupirali ruski agresori. Nažalost situacija u Hersonu nije laka zbog terena, to je prazna ravnica, nema šuma i planina i zato je jako teško provoditi ofenzivu. Mnogo se lakše braniti i napraviti utvrde, nego napadati, ali to ćemo nastaviti raditi - rekao je Žovka za RTL.

Rekao je i kako 'nema pokazatelja da bi se mijenjala američka politika' i da je priča oko pada američke podrške ako Republikanci pobijede na nadolazećim srednjoročnim izborima zapravo ruska propaganda.

Govorio je i o Zelenskom te rekao kako je predsjednik dobio ponudu da napusti Ukrajinu, no ida nikada nije pomislio to napraviti.

- Morate poznavati mog predsjednika. Nitko se čak nije usudio doći izravno s tim prijedlogom. Poruka se proširila, on je za to čuo, i svi su vrlo brzo čuli njegov odgovor koji je zapravo ohrabrio stavove Ukrajinaca - kazao je.

