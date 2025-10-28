Naši Portali
UNIŠTILI 17 DRONOVA

Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom

Sara Sorić/HINA
28.10.2025.
u 06:29

Obje strane niječu da gađaju civile, no tisuće su poginule u ratu, od kojih su velika većina Ukrajinci.

Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom, priopćili u utorak su rusko ministarstvo obrane i moskovski gradonačelnik. Rusko ministarstvo obrane u priopćenju je poručilo da je njegova protuzračna obrana uništila 17 ukrajinskih dronova tijekom noći, među kojima jedan koji je letio prema Moskvi te 13 iznat oblasti Kaluge koja graniči s Moskovskom oblasti na sjeveroistoku.

Moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu je objavio da su hitne službe poslane na mjesto gdje je pao dron koji je letio prema Moskvi. Nema izvještaja o šteti, no Rusija rijetko otkriva puni opseg učinaka ukrajinskih napada na svoj teritorij, osim ako su pogođeni civili ili civilni objekti.

Ruske jedinice zračne obrane uništile su preostala tri drona iznad oblasti Brjanska koja graniči s Ukrajinom na zapadu te Kalugom na sjeveroistoku.  Aleksandr Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, na Telegramu je objavio da je jedan civil hospitaliziran kao posljedica napada. Obje strane niječu da gađaju civile, no tisuće su poginule u ratu, od kojih su velika većina Ukrajinci. Rusija je u ponedjeljak poručila da je srušila 34 ukrajinska drona koja su gađala Moskvu.

PE
perun
07:45 28.10.2025.

odlično, sada rašisti vide kako izgleda kada oni napadaju ukr.gradove, s time da Ukrajinci gađaju ruske logističke i infrastrukturne kapacitete kao odgovor na prethodna ruska razaranja ukr.infratruktrue od strane rusa!

VI
Vérité Indolore56
08:07 28.10.2025.

Je li istina da jedino ukrajinski generali u obrani gube izdajnički velik broj vojnika naspram napadača? Da mjesečno mjenjaju 1000 poginulih u obrani naspram 35 napadača? Ima li u toj Ukrajini itko normalan? Ovo je jedinstven slučaj u kome branitelji države pomažu agresoru da zajedno etnički očiste istu. I kad smo već kod ovog rata poznato Vam je da u istom nasreću nema velikih masovnih bombardiranja civila, no sigurno Vam nije upala u oči činjenica da u ovom ratu nema koncentracijskih logora barem s ruske strane(dosad nitko nije izvještavao o njima mada će ih u miru morati biti što je poznato iz povijesti) da se vojnici redovno razmjenjuju, ponovo učestvuju u borbama, neki bivaju ponovo i zarobljeni ali i pušteni. Slaveni nisu barbari mogu slobodno napisati za razliku od "braće sa Zapada". I zato će pobjediti, samo zato ali ne i samo zato.

PO
poluprovokator
07:09 28.10.2025.

Došao rat Putinu doma ko bumerang.

