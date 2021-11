Sav ovaj kaos da bi se saznalo da batina ima dva kraja!

Izjavom na izjavu, presicom na presicu, dokumentom na dokument, i tako se u protekla tri tjedna uspjelo od malo bure u boci, oluje u lavoru doći do izvanrednih sastanaka svih razina državnog vrha, podizanjem na opasne visine problema koji potencijalno već ugrožava i nacionalnu sigurnost. U toj borbi između dvaju političkih brda, Pantovčaka i Banskih dvora, oko toga tko će koga nadjačati u upravljanju vojnim sustavom i čiji je popis ovlasti dulji, vojni se vrh našao u prilično kaotičnoj situaciji pokušavajući lavirati između nabrušenih politika.

Pokazalo se to prilično nemogućim zadatkom, pogotovu što će barem jedan od igrača, bilo Zoran Milanović, predsjednik države i vrhovni zapovjednik vojske, bilo Vlada Andreja Plenkovića, putem ministra obrane Marija Banožića, uvijek ostajati nezadovoljan i time ljutit na vojni vrh.

Pritom, zadržavanje pat-pozicije i nije opcija, niti je to izvedivo i moguće na dulji rok. Pokazalo se, naime, da je ovakav sukob, koji stvara kaos, apsurdan jer se protagonisti fajtaju kako bi se, na kraju, eto saznalo da batina ima dva kraja. I da ne može samo jedan njome vitlati i davati udarce, nego da može i onaj drugi jednako uzvratiti. Boljet će, dakle, ubrzo obojicu. Zato što je sustav upravljanja vojskom dualističan, hibridan je i riječ je o svojevrsnom dvovlašću. Zamišljen je kao podjela nadležnosti i ovlasti između Vladina resora obrane i predsjednika RH. Zamišljen je da u praksi funkcionira uz suodlučivanje i supotpisivanje aktera. Zamišljen je da funkcionira kada su s obje strane ozbiljni igrači.

Nije zamišljen da bude povod i alibi za političko sukobljavanje. A da vojni vrh bude igračka u rukama političara. Postavljen je dualistički, uz pretpostavku da ga nitko neće ići prisvajati do krajnjih granica. Vojni se sustav ne može do kraja nakriviti ili nagnuti samo na jednu stranu. Ako procuri do kraja prema vrhovnom zapovjedniku, reagirat će Vlada.

Ako vojsku prisvoji ministar obrane, izazvat će reakciju predsjednika. Nije, dakle, izlaz u tome da pobijedi ili Milanović ili Vlada. Nema tu pobjede, batina ima dva kraja. Milanović može blokirati ministra, no i on, vidimo, može uzvratiti blokadom. Dosad se taj sustav, unatoč peckanjima između dvaju brda, smatrao održivim. Nastavi li se ovako, vrijeme je za promjenu Zakona o obrani.