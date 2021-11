Milanović: Kada ja krenem koristiti svoje ustavne ovlasti, neće biti dobro

Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je konferenciju za medije na Pantovčaku nakon održanih sjednica Vijeća za obranu i Vijeća za nacionalnu sigurnost. Poručio je da nisu donijeli zajednički zaključak na Vijeću za obranu jer su predsjednik Vlade i suradnici željeli prikazati situaciju neralnom i u boljem svijetlu nego što jest.

- Upozoravao sam u danima pred sastanak, zašto sam ga predložio - zbog niza problema koji se ne mogu zatamniti odlukom o kupnji borbenih aviona. Problem je bio u dvije riječi. Predlagao sam da zajedničko priopćenje bude da materijalno stanje Hrvatske vojske nije zadovoljavajuće te da je potrebno ulagati velike napore da se stanje popravi. Nisu pristali, a meni nije bilo prihvatljivo mazanje očiju javnosti - kazao je Milanović.

Na pitanje jesu li razgovarali o slučaju Burčul, Milanović je rekao:

- Oni se prave da se ništa ne događa. Ja ću o tome samo razgovarati s Plenkovićem. Banožić je svoje rekao. To je tema za koju smo se obostrano pravili danas kao da ne postoji. Kao što ste vidjeli proteklu godinu, na krilima ljubavi i odluke o kupnji aviona najavljivale su se neke druge stvari koje su važne za obranu. Neću navoditi neke stvari jer su tajna. Najavljivana je i kupnja oklopnih vozila. To je jedna velikodušna američka ponuda koja je deseterostruko jeftinija. To je odbijeno, a prije toga su stalno govorili o tome kako će to biti sljedeći korak dovođenja Hrvatske vojske na pristojnu razinu. Ja ne mogu prijeći preko toga. Ja želim da vojska ne budu glineni golubovi, nego ljudi kojima smo dali maksimum, a ne minimum. Hrvatska si to itekako može priuštiti.

- Kada ja krenem koristiti svoje ustavne ovlasti, neće biti dobro. Ja mogu umiroviti svakoga, je li to način? Neću to učiniti. To je pitanje vojničke časti - dodao je Milanović.

Kaže da je prijedlog vladajućih bio da se u priopćenju predstavi kao da je sve u redu u Hrvatskoj vojsci.

- Kupujemo Ferrari bez kotača, da stoji u avliji. Sve drugo stoji, a ja moram sada ići pred novinare i objasniti zašto se nismo dogovorili oko ovakve banalnosti. Priopćenje je valjda trebalo biti da je situacija famozna, ne može bolja - rekao je Milanović koji smatra da ulaganja u opremu vojnika trebaju biti veća.

Najavio je da će u idućim danima biti otkrivene brojne nezakonitosti za koje je odgovoran ministar Mario Banožić.

- Radi se o odlukama gdje se državni resursi koriste za privatne resurse i ne naplaćuju. To ćete vidjeti. Ima masu takvih slučajeva. To je kažnjivo, kao što je kažnjiva odluka o umirovljenju Burčula - kazao je pa na dodatne upite novinara dodao:

- Polako. Dobit ćemo zapetljaj crijeva od toga. Tu je puno otpada.

Istaknuo je da je naredba predsjednika jača od odluke ministra te više puta ponovio da je ministar nebitan.

- Ministru svaka čast, ali da će se nametati vrhovnom zapovjedniku, nema šanse. Na kraju krajeva odgovaram ja. Sutra može nestati, biti smijenjen. Tko će doći nakon njega, Jopa iz Pitomače? - rekao je.

Govoreći o izboru novih veleposlanika, kazao je:

- Ako ne može Goldstein, ne može ni Stier. Od mene se traži da za ambasadore pošaljem propale političare.