Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#PROJEKT PANTHEON
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
UŽIVO
UŽIVO Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' ušla u finale Eurosonga!
ANKETA Kako vam se svidio nastup grupe Lelek u prvoj polufinalnoj večeri?
VIDEO Lelekice briljirale, pljušte prve reakcije, pogledajte što se piše
Koja su to nova pravila glasanja na Euroviziji? Vratili su se polufinalni žiriji, a još je jedna stvar promijenjena
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'MINIMALNA JAMSTVA'

Iran postavio pet uvjeta za nove pregovore sa SAD-om

A woman walks next to a banner with a picture of Iran's new Supreme Leader Mojtaba Khamenei in Tehran
Foto: Majid-Asgaripour/REUTERS
1/4
VL
Autor
Mateja Papić
12.05.2026.
u 22:29

Uvjeti uključuju prekid rata, ukidanje sankcija i priznavanje suvereniteta Irana nad Hormuškim tjesnacem

Iran neće ući u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim Državama osim ako se ne ispuni pet uvjeta za izgradnju povjerenja, izvijestila je u utorak agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor. Izvor navodi kako Teheran te uvjete smatra "minimalnim jamstvima" potrebnima za početak bilo kakvih novih pregovora s Washingtonom. Prema izvješću, iranski uvjeti uključuju "prekid rata na svim frontama, posebno u Libanonu", ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, naknadu ratne štete i priznavanje prava Irana na suverenitet nad Hormuškim tjesnacem.

Iran je također obavijestio pakistanske posrednike da je nastavak američke pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zaljevu nakon prekida vatre dodatno učvrstio nepovjerenje Teherana prema pregovorima sa Sjedinjenim Državama, rekao je izvor. U izvješću se dodaje kako su uvjeti definirani isključivo u okviru stvaranja minimalnog povjerenja za povratak pregovorima te da Teheran vjeruje kako novi pregovori ne mogu započeti bez njihove praktične provedbe.

Prema pisanju agencije Fars, Iran je predstavio ovih pet uvjeta kao odgovor na ono što je opisao kao američki prijedlog u 14 točaka. U izvješću se tvrdi da je američki prijedlog bio "potpuno jednostran" i usmjeren na osiguravanje onih ciljeva kroz pregovore koje Washington nije uspio postići tijekom rata. SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka. U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".

Gradi se nova strateška trgovačka ruta kao alternativa Hormuškom tjesnacu: Golema prilika za Hrvatsku, ovo su detalji
Ključne riječi
Rat u Iranu Iran

Komentara 4

Pogledaj Sve
VI
Vérité Indolore56
23:45 12.05.2026.

Ne postoji opcija u kojoj Trump pobjeđuje. Gledano iz današnje perspektive, događaji na Bliskom istoku pokazuju koliko se brzo karte mogu promiješati u vrtlogu rata. Administrativni tim u Washingtonu, koji je početkom godine prijetio brzim uništenjem iranskih vojnih sposobnosti, sada se suočava s diplomatskom noćnom morom u kojoj protivnik postavlja uvjete s pozicije snage. Prijedlog, koji je trebao biti velika pobjeda američke diplomacije, pretvorio se u platformu s koje Iran demonstrira svoju novostečenu regionalnu dominaciju. Dok Trump stišće zube i odbacuje iranski odgovor kao neprimjeren, ostaje pitanje što mu točno preostaje sljedeće učiniti. Povratak vojnim opcijama značio bi novu eskalaciju s lošim ishodom po njega, a prihvaćanje pregovora pod iranskim uvjetima izgledalo bi kao kapitulacija. U oba slučaja, Teheran može mirno promatrati i uživati ​​u nelagodi koju je uspio stvoriti s druge strane oceana.

DP
Dpejakovic2
23:22 12.05.2026.

Iranska islamistička elita misli da pokazivanjem zuba može nešto postići. Bojim se da će ih naračasti opet bombardirati i vratiti iranski narod koji to nije zaslužio deset godina u natrag. Žalosno je što radi luđaka ginu nevini ljudi.

KA
kalafat123
23:27 12.05.2026.

"... priznavanje prava Irana na suverenitet nad Hormuškim tjesnacem...". Tko bi to trebao priznati? Cijeli svijet?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!