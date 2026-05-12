Iran postavio pet uvjeta za nove pregovore sa SAD-om

Iran neće ući u drugi krug pregovora sa Sjedinjenim Državama osim ako se ne ispuni pet uvjeta za izgradnju povjerenja, izvijestila je u utorak agencija Fars, pozivajući se na upućeni izvor. Izvor navodi kako Teheran te uvjete smatra "minimalnim jamstvima" potrebnima za početak bilo kakvih novih pregovora s Washingtonom. Prema izvješću, iranski uvjeti uključuju "prekid rata na svim frontama, posebno u Libanonu", ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske imovine, naknadu ratne štete i priznavanje prava Irana na suverenitet nad Hormuškim tjesnacem.

Iran je također obavijestio pakistanske posrednike da je nastavak američke pomorske blokade u Arapskom moru i Omanskom zaljevu nakon prekida vatre dodatno učvrstio nepovjerenje Teherana prema pregovorima sa Sjedinjenim Državama, rekao je izvor. U izvješću se dodaje kako su uvjeti definirani isključivo u okviru stvaranja minimalnog povjerenja za povratak pregovorima te da Teheran vjeruje kako novi pregovori ne mogu započeti bez njihove praktične provedbe.

Prema pisanju agencije Fars, Iran je predstavio ovih pet uvjeta kao odgovor na ono što je opisao kao američki prijedlog u 14 točaka. U izvješću se tvrdi da je američki prijedlog bio "potpuno jednostran" i usmjeren na osiguravanje onih ciljeva kroz pregovore koje Washington nije uspio postići tijekom rata. SAD i Izrael pokrenuli su napade na Iran 28. veljače, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog tjesnaca.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. travnja uz pakistansko posredovanje, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka. U nedjelju je Iran poslao Pakistanu svoj odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".