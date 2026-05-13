DRUGAČIJI STIL UPRAVLJANJA

Magyar objavio fotografiju: Službeni premijerski auto bit će moja Škoda, a neću ni živjeti u kući iz koje je odselio Orban

Na platformi X objavio je fotografiju te poručio kako će kao službeno vozilo koristiti istu Škoda Superb kojom je tijekom predizborne kampanje putovao diljem zemlje

Novi mađarski premijer Peter Magyar najavio je promjene u načinu funkcioniranja svog ureda, s posebnim naglaskom na skromniji pristup državnim privilegijama. Na platformi X objavio je fotografiju te poručio kako će kao službeno vozilo koristiti istu Škoda Superb kojom je tijekom predizborne kampanje putovao diljem zemlje.

Uz to, Magyar je istaknuo da se ne planira preseliti u službenu vladinu rezidenciju. Time želi poslati poruku o drukčijem stilu upravljanja državom i distancirati se od načina vladanja bivšeg premijera Viktor Orbán.

Podsjećamo, Magyar je od samog dolaska na mjesto premijera istaknuo kako planira raditi. 'Neću vladati Mađarskom, nego ću služiti svojoj zemlji', rekao je. Osudio je Orbanov korupcijski sustav zbog kojeg je, kako je istaknuo, osnovna infrastruktura patila. Rekao je da će stvoriti neovisan ured za otkrivanje korupcije, pokušati vratiti pronevjerena sredstva, te osigurati neovisnost pravosuđa i medija. Osim toga, želi se okrenuti prema Europi i odmrznuti europska sredstva koja su bila blokirana zbog kršenja vladavine prava u prošlosti.
HO
homofobic
12:15 13.05.2026.

Magyar se malo preracunal! Tako si je i Trump mislio u prvom terminu kao Predsjednik da ce se voziti svojim osobnim helikopterom i osobnim avionom i zivjeti u svom neboderu u New York-u ali su ga iz sluzbe zastite brzo preodgojili. Voziti u Skodi bi bio dobar PR ali da Skodu nadograde da odgovara standardima za zastitu Premijera bi bilo preskupo a politicki neprijatelji bi se potrudili da narod o tim troskovima brzo dozna!

Ukrajinski NLO
Video sadržaj
2
MISTERIJ IZNAD BOJIŠTA

Ukrajinski stručnjak objavio snimke neobičnih letjelica: 'Nisu izvanzemaljci, nego nešto opasnije'

Visoki ukrajinski savjetnik za obranu Serhij "Flash" Beskrestnov objavio je snimku drona na kojoj se vidi neidentificirani leteći objekt sfernog oblika, okružen sa šest šiljastih izbočina i vidljivim toplinskim tragom. Objekt je navodno uočen tijekom borbenih djelovanja u svibnju 2025. na visini od oko 800 metara te je mirno lebdio bez ikakve reakcije na prisutnost drona. Neobični predmet izgledom podsjeća na zvjezdasti NLO koji su američke snage zabilježile još 2013. godine.

Putin
Video sadržaj
PROMJENA RETORIKE

Žestoki kritičar režima u Putinovim riječima vidi želju za krajem rata: 'Jeste li vidjeli kako je nazvao Zelenskog?'

Ruski predsjednik Vladimir Putin posljednjih je dana primjetno ublažio retoriku prema Volodimiru Zelenskom. Pozornost je posebno izazvalo to što je nakon parade 9. svibnja ukrajinskog predsjednika prvi put od početka invazije nazvao “gospodinom Zelenskim”, što brojni analitičari i kritičari Kremlja, uključujući Mihaila Hodorkovskog, vide kao mogući signal da Moskva i Kijev ozbiljnije razmatraju pregovore o primirju i nastavku mirovnih razgovora.

