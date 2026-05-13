Magyar objavio fotografiju: Službeni premijerski auto bit će moja Škoda, a neću ni živjeti u kući iz koje je odselio Orban

Novi mađarski premijer Peter Magyar najavio je promjene u načinu funkcioniranja svog ureda, s posebnim naglaskom na skromniji pristup državnim privilegijama. Na platformi X objavio je fotografiju te poručio kako će kao službeno vozilo koristiti istu Škoda Superb kojom je tijekom predizborne kampanje putovao diljem zemlje.

Uz to, Magyar je istaknuo da se ne planira preseliti u službenu vladinu rezidenciju. Time želi poslati poruku o drukčijem stilu upravljanja državom i distancirati se od načina vladanja bivšeg premijera Viktor Orbán.

As my official Prime Ministerial car, I will use the Škoda Superb, which became familiar to people across the country during my campaign tour. I will also not be moving into an official government residence. pic.twitter.com/g4Dl9PdiTZ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 13, 2026

Podsjećamo, Magyar je od samog dolaska na mjesto premijera istaknuo kako planira raditi. 'Neću vladati Mađarskom, nego ću služiti svojoj zemlji', rekao je. Osudio je Orbanov korupcijski sustav zbog kojeg je, kako je istaknuo, osnovna infrastruktura patila. Rekao je da će stvoriti neovisan ured za otkrivanje korupcije, pokušati vratiti pronevjerena sredstva, te osigurati neovisnost pravosuđa i medija. Osim toga, želi se okrenuti prema Europi i odmrznuti europska sredstva koja su bila blokirana zbog kršenja vladavine prava u prošlosti.