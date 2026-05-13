Za vrijeme nastupa Izraelca, osiguranje na Eurosongu u Beču izbacivalo propalestinske prosvjednike

Zbog sudjelovanja Izraela, 70. jubilarna Pjesma Eurovizije u Beču održava se u sjeni političkih napetosti, prosvjeda i bojkota. To je bilo jasno vidljivo i u utorak, ne samo na bečkim ulicama gdje je održano više prosvjednih skupova uz veliko policijsko osiguranje, nego i navečer u dvorani bečke Gradske dvorane, gdje je održano prvo polufinale Eurosonga. Za vrijeme sinoćnjeg nastupa izraelskog predstavnika Noama Bettana, u bečkoj glazbenoj Areni s pop pjesmom “Michelle”, koji se je također plasirao u subotnju završnicu, iz publike su se čuli zvižduci, glasni povici “bu, bu…” i skandiranje “Stop genocidu” i “Sloboda Palestini”. Austrijski mediji u srijedu izvještavaju kako su im Austrijski radio i televizija ORF i European Broadcasting Union (EBU) potvrdili da je osiguranje u Areni tijekom prvog polufinala Eurosonga bilo prisiljeno udaljiti iz dvorane četiri osoba. Jednu zbog zbog propalestinskih poruka i povika, te još tri daljnje osobe zbog “ometajućeg ponašanja i nepridržavanja kućnog reda Dvorane”, stoji u izvješću organizatora.

Kratko nakon toga, na društvenim mrežama, na više video zapisa iz bečke Gradske dvorane moglo se je vidjeti, između ostalog, kako osiguranje iz dvorane izvodi muškarca s golim gornjim dijelom tijela, kojem na leđima piše “Palestina”. Kako u srijedu piše austrijski dnevni list “Heute”, u Areni je bilo više protestnih akcija. Jedna od njih je bila okretanje leđa nekih posjetitelja u dvorani izraelskom pjevaču Noami Bettani, dok je pjevao na pozornici, kao i zvižduci i izostao aplauz nakon njegove izvedbe. Ovi događaju izazvali su brojne reakcije u austrijskoj javnosti. Posebno burne rasprave vode se na društvenim mrežama, o odnosu organizatora ovogodišnjeg Eurosonga prema političkim porukama i protestima. Ove godine, zbog sudjelovanja Izraela, Eurosong u Beču bojkotira pet zemalja: Slovenija, Španjolska, Nizozemska, Irska i Island. Da podsjetimo! Lelekice su u velikom subotnjem finalu! Na prvom polufinalu Eurosonga u utorak navečer u Beču nastupilo je 15 izvođača, od koji se je njih deset plasiralo u veliku završnicu u subotu 16. svibnja. Među njima i hrvatske predstavnice ženske skupine Lelek, koja je izvedbom visokog glazbenog i scenskog dometa etno-pop pjesme “Andromeda”, oduševila bečku publiku i žiri.

Uz Hrvatsku, koju predstavljaju pet Lelekica, Inka Večerina Perušić, Judita Štorga, Korina Olivia Rogić, Lara Brtan i Marina Ramljak u subotnje finale najvećeg svjetskog glazbenog događaja su se plasirale i Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska. Prvo polufinale vodili su Victoria Swarovski i Michael Ostrowski, dvije poznate austrijske javne osobe s televizijskim i scenskim iskustvom. Swarovski je poznata TV voditeljica, pjevačica i model. Rođena u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol, inače je članica obitelji luksuznog austrijskog brenda Swarovski. Ostrowski je austrijski glumac, komičar i scenarist. Nastupili su predstavnici 15 zemalja: Moldavija, Švedska, Hrvatska, Grčka, Portugal, Gruzija, Finska, Crna Gora, Estonija, Izrael, Belgija, Litva, San Marino, Poljska, Srbija. Italija i Njemačka, koje su izravno kvalificirane u finale, također su nastupile, ali se nisu natjecale. Austrijski glavni grad Beč, nakon 1967. i 2015. ove je godine po treći put domaćin Eurosongu. Drugo polufinale ovogodišnjeg Eurosonga održati će se u četvrtak 12. svibnja, uz direktan TV prijenos iz Beča. Ono što je za nas najvažnije, Hrvatska i Lelekice ušle su u veliko subotnje finale jubilarnog Eurosonga. Čestitke!