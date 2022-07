Sastao se školski odbor zbog dopisa prve dame: Kolege došle podržati profesoricu matematike

U tijeku je sastanak školskog odbora zagrebačke Klasične gimnazije koja je u središtu skandala nakon što se otkrilo da su mlađem sinu predsjednika Republike podignute već zaključene ocjene nakon dopisa koji je poslala prva dama Sanja Musić Milanović.

Inspekcijski nadzor Ministarstva znanosti i obrazovanja utvrdit će sve okolnosti u kojima se dogodila promjena već zaključene ocjene.

Školski odbor, koji upravlja radom škole, donosi sve važne dokumente za rad škole, a može razriješiti ili potvrditi ravnatelja. Svi su članovi na sastanku, a došli su i svi nastavnici kako bi dali potporu mladoj profesorici matematike na koju je velike primjedbe imala Sanja Musić Milanović, javlja HRT.

VIDEO: Radovan Fuchs o slučaju Milanovićeva sina: Poslali smo inspekciju u školu

Prosvjetna inspekcija će nadzor završiti početkom sljedećeg tjedna, najvjerojatnije u utorak. Vijest o dopisu koji je poslala prva dama, postala je glavna vijest u javnosti te je naletila na brojne reakcije javnosti.

- Ne želim komentirati obitelj predsjednika Zorana Milanovića, odnosno potez njegove supruge u slučaju školovanja njihovog sina. Nisam to nikada do sada radio, a neću niti ubuduće i to je razlika između njega i mene koji bezočno vrijeđa i mene, moju obitelj, pokojnog oca i ne propušta priliku to učiniti kada god misli da može. To je razlika između mene i njega - kazao je premijer Andrej Plenković o slučaju.

Ministar obrazovanja Radovan Fuchs kazao je da su poslali inspekciju u školu kako bi utvrdili kada su promijenjene ocjene predsjednikovog sina i u kojoj je mjeri pismo Sanja Musić Milanović utjecalo na promjenu odluke škole o ocjeni učenika.

- To je pritisak koji najviše šteti samom djetetu. Ne govorim samo o ovom slučaju već općenito, da su pritisci roditelja na učitelje i nastavnike oko zaključivanja ocjena djece toliko veliki zadnjih godina da smo uveli praksu da u školama zadnjih mjesec dana nema informacija za roditelje. No, moderne metode komuniciranja, a to je u ovom slučaju e-mail, učinili su svoje. Ja ne znam tko je u školi pogriješio i tko je mijenjao ocjene i na temelju čega; škola ili ravnateljica, to će utvrditi naša inspekcija. S druge strane, smatram i da supruga predsjednika kao majka djeteta koji se školuje ima pravo, pa i e-mailom, upozoriti na nepravilnosti koje uoči u radu nastavnika, jer ne bježimo od toga da se i to događa po školama. Može se, kao i svaki drugi roditelj imenom i prezimenom, što je ona i učinila, dakle nije se skrivala u anonimnosti, upozoriti na probleme u radu nekog nastavnika. No, ona je taj mail poslala na krivu adresu. Nije ga trebala uputiti školi, već Agenciji za znanost i obrazovanje i to tada ne bi bio pritisak, jer se Agencija takvim stvarima i bavi, oni ocjenjuju kvalitetu rada nekog nastavnika, profesora, učitelja.

S obzirom na slutnje koje su se nadvile nad kriterijem ocjenjivanja u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, Večernji list istražio je dijele li ondje olako petice u usporedbi sa srednjim školama u Zagrebu i Hrvatskoj. Koristili smo podatke Školskog e-Rudnika Ministarstva znanosti i obrazovanja od školske godine 2013./2014. do 2020./2021. Više o tome, pročitajte OVDJE

VIDEO: Andrej Plenković: Ne želim komentirati obitelj predsjednika Zorana Milanovića