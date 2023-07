Šarke im otpadaju, a kvake ne funkcioniraju: Otkriveno zabrinjavajuće stanje na SOS vratima u tunelima

Šarke im otpadaju, a kvake ne funkcioniraju. Svakako, najbolje to okolnosti nisu ni za kakva vrata, a kamoli ona koja spašavaju živote u tunelima, dogodi li se u njima požar ili bilo kakva druga veća nesreća. Da baš u najboljem stanju nisu izlazna vrata iz pješačkih prolaza, ona na SOS nišama te energetskim nišama, utvrdili su u Hrvatskim autocestama (HAC) pa kreću u njihovu sanaciju, a zamjenu planiraju u tunelima Mala Kapela, Brinje, Grič, Plasina, Sveti Rok i Brezik. Postavit će ukupno 40 novih vrata, a kako pojašnjavaju u dokumentaciji kojom traže izvođače radova, za pomalo katastrofalno stanje vrata koje bi trebale voditi u spas kriva je uglavnom sol u kombinaciji s vjetrom. Dovela je do korozije, a rješenje više nije ni ponovno premazivanje antikorozivnim slojem jer skidanje prethodnog naprosto dovodi do probijanja lima od kojeg su vrata napravljena.

– Vrata SOS niša, pješačkih prolaza i energetskih niša izrađena su od profiliranog lima bez cijevne konstrukcije pa u dovratniku dolazi do slabljenja vrata te otpadanje spojnica/šarki krila vrata, čime postaju nefunkcionalna. Ovaj problem posebno je izražen kod vrata s ugrađenim staklima (SOS niše i pješački prolazi), zbog velike težine samih vatrootpornih stakala – objasnili su u HAC-u, kojem se tvrtkama za posao zamjene vrata mogu javiti do 22. kolovoza. Imat će onda sto dana da “riješe” svih 40 vrata, a morat će organizirati i privremenu regulaciju prometa budući da će se u tunelima izvoditi radovi. Kako je trenutačno planirano, Mala Kapela, Brinje, Grič, Plasina, Sveti Rok i Brezik neće se u potpunosti zatvarati za promet, već će se on preusmjeravati u jedan trak na dijelovima na kojima će se sama vrata mijenjati. Sama cijena izmjene procijenjena je na nešto više od 230 tisuća eura, dok bi radovi trebali početi na jesen.

Do tada, na autocestama se očekuje gužva jer turistička je sezona, a jučer su iz HAC-a izvijestili da su tijekom proteklog vikenda zabilježili promet te iznos naplaćene cestarine sedam posto veći u odnosu na isti vikend lani.

– Tijekom vikenda od 21. do 23. srpnja na svim autocestama u nadležnosti HAC-a zabilježen je promet 948.548 vozila i naplaćena cestarina u iznosu od 6,71 milijun eura. U istom vikendu prošle godine zabilježen je promet od 883.022 vozila, a naplaćena cestarina u iznosu od 6,29 milijuna eura – kazali su u HAC-u, u kojem su iznose od cestarina podastrli bez uračunatog PDV-a. Podsjetimo, prije tri dana objavili su i da su autoceste u Hrvatskoj među najboljima u Europi, ali i svijetu. Svjetski ekonomski forum tako je zaključio, rekli su u HAC-u.

– U konkurenciji između 141 države, Hrvatska s prosječnom ocjenom 5,6, zajedno s Danskom i Tajvanom, dijeli 12. mjesto na svjetskoj ljestvici najboljih cestovnih infrastruktura – kažu u HAC-u.

