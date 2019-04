Sanader na sud dolazi bez lisica. Ministarstvo: To je naša procjena

Jednom premijer, uvijek premijer. Jer čak i kada si iza rešetaka jer si pravomoćno osuđen zbog korupcije, za tebe vrijede pravila koje se ne primjenjuju na druge u tvojoj situaciji. Poučak je to koji se može izvući iz primjera Ive Sanadera, bivšeg premijera i bivšeg predsjednika HDZ-a, s trenutačnim prebivalištem u zagrebačkom zatvoru u Remetincu.

U Remetincu čeka odluku

Sanader je u Remetinec stigao nakon što mu je Vrhovni sud povisio kaznu za aferu Planinska, a kako je sada pravomoćno osuđen na kaznu višu od pet godina zatvora, u Remetincu čeka odluku o mjestu na kojem će tu kaznu i odslužiti. U međuvremenu, pravosudna policija ga po potrebi dovodi na zagrebački Županijski sud gdje mu traje suđenje za aferu Ina-MOL.

Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

No iako je Sanader sada osuđenik, iako se na sud dovodi iz zatvora te iako bi u cijelom tom procesu na rukama trebao imati lisice, tog “modnog dodataka” kod Sanadera nema. Lisicama nije vezan ni u kombiju pravosudne policije, ni dok ga iz kombija izvode i dovode u zgradu suda, ni dok ga iz jedinice za zadržavanje vode u sudnicu u kojoj se održava rasprava, pa ni dok ga vraćaju natrag u Remetinec.

Poznavatelji prilika na zagrebačkom Županijskom sudu kažu da je to doista neobičan tretman jer svi pritvorenici i zatvorenici, koji na sud svakodnevno dolaze iz Remetinca ili nekog drugog zatvora ili kaznionice, u zgradu suda ulaze s lisicama na rukama, a te lisice s ruku u pravilu im se skidaju tek po ulasku u sudnicu.

Jedini izuzetak od tog pravila, prije Sanadera, u posljednjih 20-ak godina, bio je Branimir Glavaš dok mu se sudilo za ratne zločine počinjenje u Osijeku, i to u vrijeme neposredno nakon štrajka glađu, kada je bio toliko oslabio da se nije mogao kretati bez pomoći štapa. U toj situaciji Glavaševo zdravstveno stanje bilo je opravdanje zašto mu na ruke nisu bile stavljene lisice.

Što je s drugim zatvorenicima

Što je, pak, kod Sanadera opravdanje, teško je dokučiti, jer on, istina, ima ozbiljnih zdravstvenih problema, no oni nisu takve prirode da bi imao tretman drugačiji od onog koji imaju ostali pritvorenici, optuženici i osuđenici u njegovoj situaciji. U Ministarstvu pravosuđa situaciju oko Sanadera, pojašnjavaju stavom da se za svakog zatvorenika izrađuje sigurnosna prosudba, prije no što on bude izveden iz zatvora. Kako pojašnjavaju, procjenjuje se postoji li rizik da zatvorenik ugrožava red i sigurnost tijekom dovođenja na sud te same rasprave.

– Ako se u pojedinom slučaju utvrdi kako ne postoji opasnost da će (zbog primjerice zdravstvenog stanja, dobi ili drugih razloga) potencijalno doći do ugrožavanja reda i sigurnosti tijekom sprovođenja i trajanja rasprave, tada nije potrebno primijeniti posebne mjere održavanja reda – kažu u Ministarstvu pravosuđa.

Što je od navedenih razloga utvrđeno kod Sanadera te tko je donio takvu odluku, u Ministarstvu pravosuđa nisu odgovorili. Kao što nisu odgovorili ni na pitanje hoće li se pravila koja sada vrijede za Sanadera ubuduće primjenjivati i na druge optuženike i osumnjičenike, koji su optuženi ili im se sudi zbog sličnih kaznenih djela.

