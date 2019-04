Ježić: Plaćao sam troškove dečka Sanaderove kćeri u Americi

Kada pomislite da se na ponovljenom suđenju Ivi Sanaderu za aferu Ina – MOL ne može čuti ništa što se već nije čulo, stvarnost vas demantira. Ovaj put ta stvarnost došla je u liku Roberta Ježića, kojeg je satima ispitivao William Boyce, britanski odvjetnik Zsolta Tamasa Hernadija, šefa mađarskog MOL-a i Sanaderova suoptuženika. Boycea je zanimalo na što je Ježić potrošio pet milijuna eura koje su, prema optužnici, uplaćene na račun njegove švicarske tvrtke.

Zanimalo ga je i zašto Ježić taj novac nije vratio Republici Hrvatskoj te na kraju zašto ga nije uplatio Sanaderu ako je njemu bio namijenjen. Ježić je na opetovana pitanja odgovarao manje više isto – kako se radilo o dogovoru prema kojem novac Sanaderu nije trebao biti isplaćen odmah, već ga je on mogao koristiti za poslovanje DIOKI-ja neko određeno vrijeme. A onda je odgovor na jedno od tih pitanja sudnicom odjeknuo poput bombe.

– A zašto od tog novca Sanaderu niste isplatili barem 10.000 eura? – zanimalo je sutkinju Maju Štampar Stipić.

– Ništa mu nisam mogao isplatiti u gotovini, no podmirivao sam mu druge troškove – kazao je Ježić i izazvao konsternaciju u sudnici.

Upitan potom da objasni koje je troškove plaćao Sanaderu, Ježić je to i učinio.

– Na traženje Ive Sanadera platio sam 2010. oko 250.000 eura za troškove putovanja, najam stana i poslovnog prostora u New Yorku za dečka njegove kćeri. Podveli smo to kao troškove projekta otvaranja našeg predstavništva u New Yorku. Račune je podmirila moja tvrtka ABC Holding, a to je ista ona tvrtka preko koje je kupljen blindirani BMW za HDZ. O tome imam svu dokumentaciju i donijet ću je sljedeći put – kazao je Ježić.

Pojasnio je i da ga je Sander svašta tražio te da ni troškovi niza ručkova i večera koje je Ježić plaćao umjesto Sanadera nisu bili beznačajni. Kako Ježić plaćanje troškova dečka Sanaderove kćeri u SAD-u do sada nije spominjao, upitan je da pojasni zašto to nije učinio, Ježić je odgovorio:

– Jer me za to nitko nije pitao. Po današnjem ispitivanju ispada da Sanader nije dobio ništa...

– Pa i nisam dobio ništa – dobacio mu je Sander.

– Nego tko je dobio? – uzvratio mu je Ježić.

Ježić je inače odgovarajući na pitanja Hernadijeve obrane ostao kod navoda da je pet milijuna eura uplaćenih na račun njegovih švicarskih tvrtki poteklo od MOL-a te da bi on taj novac dao Sanaderu da prije toga nisu obojica uhićeni.

