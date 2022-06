San generacija se ostvario - danas Hercegovina dobiva brzu cestu do mora

Ukupne duljine 36 kilometara nova magistralna prometnica M17.3 Neum - Stolac koja se i službeno otvara danas unijet će novi život u prostor jugoistočne Hercegovine, skratiti putovanje među dvjema lokalnim zajednicama na samo pola sata, ali i prometnim povezivanjem omogućiti revitalizaciju prostora koji obiluje iznimnim potencijalima za razvoj turizma, agroturizma, poljoprivrede, piše Večernji list BiH.

Na lokalitetu raskrsnice Babin Do danas će u 12 sati biti upriličeno svečano otvaranje i puštanje u promet, a na događaju će biti niz predstavnika vlasti; premijer Federacije BiH Fadil Novalić, zamjenici premijera Jelka Milićević i Vesko Drljača, kao i ministri u Vladi Federacije BiH, kao i brojni drugi dužnosnici. Puštanje u promet navedene ceste kruna je višegodišnjih napora koji su se intenzivirali od 2018. godine kada su i počeli radovi na iznimno zahtjevnom terenu, koji je zbog svoje konfiguracije i krševite prirode predstavljao pravi izazov za struku, no, zahvaljujući upornosti i jasno zacrtanim ciljevima, projekt je uspješno realiziran.

Javno poduzeće Ceste Federacije BiH kao nositelj aktivnosti i uz potporu Vlade FBiH, a napose Federalnog ministarstva prometa i veza na čelu s Denisom Lasićem iznijelo je projekt za koji se može utvrditi kako predstavlja realizaciju generacijskog sna za stanovnike južne i jugoistočne Hercegovine, a koji će sada biti povezani s većim gradskim središtima, ali i s ostatkom države. S druge strane veliki broj turista koji imaju namjeru posjetiti Neum, kao jedinu bosanskohercegovačku općinu na moru, ali i Stolac, odnosno cijeli prostor ovoga dijela Hercegovine, koji obiluje velikim brojem kulturno-povijesnih spomenika, sada će to moći i napraviti brzo, sigurno i udobno.

Strateški značaj

Prometnica će zbog svoga strateškog pozicioniranja omogućiti ugodnije i brže putovanje iz nekoliko smjerova, počevši od Mostara kroz koji će, očekuje se, prolaziti i najveći broj turista koji idu prema Neumu. Nakon dolaska do Stoca, putnik namjernik će se vrlo brzo priključiti na novu brzu cestu, a koja je napravljena korištenjem najsuvremenijih tehnoloških rješenja. U bliskoj budućnosti bit će izgrađen i novi spoj na ovu prometnicu, odnosno svojevrsna stolačka zaobilaznica kako bi se olakšao pristup magistralnoj cesti Neum - Stolac, a sve u sklopu projekta koji zajedno financiraju Svjetska banka i EIB.

Foto: Večernji.ba S druge strane prometnica otvara i nove perspektive stanovnicima doline Neretve, odnosno šireg prostora Čapljine da ostvare sigurniju povezanost s Neumom. Ravnatelj Javnog poduzeća Ceste Federacije BiH Ljubo Pravdić u razgovoru za Večernji list ističe kako se radi o iznimno značajnom projektu koji je važan i za lokalnu zajednicu, kao što je Neum, ali i za Bosnu i Hercegovinu u cjelini koja je na ovaj način ostvarila povezanost preko svojega teritorija s Jadranskim morem. Za očekivati je, navodi, kako će nova prometnica uvelike rasteretiti magistralnu cestu M17, dok će s druge strane pozitivno utjecati na konkurentnost gospodarstva, ne samo turizma nego i ostalih grana.

Zahvalio je Svjetskoj banci i Europskoj investicijskoj vladi na financijskoj potpori projektu, kao i Vladi Federacije na svim provedenim aktivnostima. Gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković kaže za Večernji list kako je ova prometnica od suštinskog značenja za Stolac, ali i za cijelo područje jugoistoka Hercegovine, a koja će donijeti nove perspektive razvoja. Naglasio je i kako izniman značaj ovoga projekta leži u činjenici da se Stolac sada nalazi na prometnici koja povezuje jedinu bh. općinu na moru s Mostarom, a sve navedeno može voditi daljnjem razvoju gospodarskih potencijala Stoca, počevši od turizma. Zahvalio je pritom svima koji su bili uključeni u projekt, kazavši i kako će prometnica omogućiti realizaciju svih onih strateških planova koje je Stolac definirao.

Sama izgradnja prometnice bila je podijeljena na sedam dijelova, odosno LOT-ova: LOT 1 - uključivao je asfaltiranje poddionice Stari Neum - Babin Do L = 5,3 km, izgradnju poddionice Babin Do - Oštrovac L = 1,7 km i izgradnju tunela Oštrovac L = 190 m. LOT 2 - Stolac - Neum, odnosio se na izgradnju poddionice Oštrovac - Broćanac duljine 5,075 metara, dok je LOT 3 - Broćanac - Prapratnica, uključivao raskrsnice Babin Do i Oštrovac LOT 4 - Prapratnica - Hutovo bio je duljine 2,74 km i pritom je uključivao i izgradnju jednog od tehnički najzahtjevnijih objekata u ovom dijelu BiH - tunela Žaba duljine 975 metara. LOT 5 - Hutovo - Cerovica bio je duljine 5,00 km, baš kao i LOT 6 - Cerovica - Stolovi, a najdulja poddionica je LOT 7 - Stolovi - Drenovac (8,95 km). U kontekstu tehničkih karakteristika sama prometnica duljine je 36,4 kilometra, a pritom je vrijednost radova i nadzora nad istim iznosila 85 milijuna, a eksproprijacije 11 milijuna KM. Radovi su, kao što je poznato, počeli u travnju 2018. godine, a na realizaciji je radio veliki broj domaćih građevinskih tvrtki.

Foto: JP Ceste FBiH Cesta bi trebala značiti mnogo i u kontekstu gospodarskog jačanja neumskog zaleđa i to kroz razvoj ruralnog turizma, ali i poljoprivrede. Poznato je kako ovaj dio općine Neum postaje središte maslinarstva u Hercegovini, a nova će prometnica svakako omogućiti bolje pozicioniranje novog brenda na tržištu.

Ova prometnica bit će ključni dio mozaika prometne revitalizacije ovoga dijela BiH, a u tom kontekstu treba gledati i na skorašnje povezivanje općine Ravno s navedenom cestom, ali i dolinom Neretve.

Daljnje uvezivanje

Nedavna odluka Vlade Federacije kojom je provedena prekategorizacije prometnice Dračevo - Hutovo - Ravno imat će nemjerljivu važnost u gospodarskom značaju za jugoistok Hercegovine, a napose za tri lokalne zajednice - grad Čapljinu te općine Neum i Ravno, a koji će u godinama koje dolaze postati dio mreže prometnih koridora - onoga koji ide smjerom jug - sjever, kao i onoga budućeg, jadransko-jonskog koji ide u smjeru jugoistoka.

Prekategorizacija je preduvjet za održavanje i unaprjeđenje prometnice koja će se jednim svojim dijelom vezati uz buduću brzu cestu Stolac - Neum, krajnjim zapadnim krakom spajati na prometnicu M17 koja je cestovna kralježnica Hercegovine, a posredno onda ostvarivati i vezu na dionicu autoceste na koridoru Vc.

Foto: JP Ceste FBiH

To u praksi znači da će Ravno i Neum dobiti mogućnost snažnijeg prometnog povezivanja s unutrašnjosti države, a napose s Čapljinom te samim time i s ostatkom Hercegovine. U kontekstu općine Ravno, najveći potencijali leže u obradi Popovog polja, a ono je u strateškim dokumentima označeno kao područje na kojem bi trebalo intenzivirati proizvodnju ruralnog povrća i voća, a cjelokupnu poljoprivredu pritom bi trebalo podesiti središtima kao što su Neum, Slano i Dubrovnik.

Za Ravno je važno da konačno bude na učinkovitiji način povezano s drugim općinama. Značaj je dodatno naglašen i zbog činjenice da se na ovom, relativno malom geografskom području sijeku dva međunarodno važna cestovna koridora; već spomenuti Vc, ali i onaj jadransko-jonski.

Podsjećamo, Vlada je nedavno donijela odluku kojom je regionalna cesta R-426 (Dračevo - Hutovo - Ravno), duljine 42,51 km, prekategorizirana u magistralnu cestu M-17.6. Nakon što JP Ceste Federacije BiH preuzmu na upravljanje ove dvije nove magistralne ceste, one će, u cilju kontinuiranog redovitog održavanja, biti dodane LOT-ovima u koji su kategorizirane magistralne ceste na ovim područjima. Odluka je donesena na osnovi zahtjeva predstavnika triju lokalnih zajednica - Čapljine, Neuma i Ravnog, a koji su tražili prekategorizaciju. U objašnjenju zahtjeva u koji smo imali uvid stoji kako ove tri lokalne zajednice međusobno imaju izrazito lošu prometnu povezanost, a postojeća komunikacija R426 jedina je veza s međunarodnim graničnim prijelazom Trebimlja. Na kraju, budućnost nosi i projekt izgradnje autoceste na ovom dijelu BiH, a pritom treba podsjetiti kako je Javno poduzeće Autoceste FBiH nedavno izabralo projektanta za izradu idejnog i glavnog projekta dijela Jadransko-jonskog koridora, dionica Stolac - Interregionalni čvor Počitelj.

Za projektanta navedenog dijela Jadransko-jonskog koridora odabrana je grupa ponuđača, koju čine IGH d.o.o. Mostar, Institut IGH d.d. Zagreb i Integra d.o.o. Mostar. Ukupna vrijednost ovog ugovora koji se financira iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH je 6,090.175,24 KM bez PDV-a. U kontekstu tehničkih detalja samoga projekta, iz Autocesta Federacije objasnili su kako će duljina ove prve dionice buduće Jadransko-jonske autoceste, a koja ide od Počitelja do Stoca, biti oko 23 km, a počinjat će od definiranog spoja s koridorom Vc. Procjena stanja u idućih nekoliko godina otkriva kako će se na svojevrsnom trokutu Stolac - Čapljina - Neum, dakle, križati tri strateški važna prometna pravca; koridor Vc, magistrala Neum - Stolac te Jadransko-jonski koridor.