Sakrivali se pred silama zakona: Ostavljali drogu u zakopanim posudama diljem Srbije za svoje mušterije

Kreativnost se cijeni u većini poslova, međutim posebno je važna i u kriminalnom miljeu. Svaki malo drugačiji način kako pred snagama zakona sakriti narkotike uvijek dobro dođe. No, ne može ni to potrajati baš kao što je to pokazala nedavna policijska akcija u Beogradu u kojoj je pala osmeročlana kriminalna skupina.

Oni su ostavljali drogu na obilježenim mjestima u staklenim i plastičnim posudama, koju bi potom kupci uzimali i ostavljali novac, piše Blic.

U policijskoj akciji pronađeno je 14 kilograma amfetamina, oko 1,7 kilograma heroina, manju količinu kokaina i oko tri kilograma smjese za miješanje. Osim narkotika, srpska policija zaplijenila je i oko 28 tisuća eura.

Osam osumnjičenih privedeno je te očekuje da će biti kazneno prijavljeni.