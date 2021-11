Milanović: 'Plenković odjednom želi sastanak s vojnim vrhom, očito od svog Baneta saznaje netočno'

Sada odjednom predsjedniku Vlade potreban je sastanak s vojnim zapovjednicima da bi se točno informirao o stanju u vojsci, da bi čuo koji su to problemi. Od svog Baneta očito saznaje netočno, oglasili su se iz Ureda predsjednika Milanovića povodom odluke Plenkovića o održavanju sastanka.

Kako je pojašnjeno, sastanak Milanovića s vojnim vrhom dogovoren je prije tjedan dana, a ne nakon što ga je Plenković dogovorio. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

''Predsjednik Vlade RH Andrej Plenković odlučio je održati sastanak s kolegijem zapovjednika Hrvatske vojske i to zato - pazite sad ovo, citiramo - kako bi čuo koji su to točno problemi i otvorena pitanja u HV-u. Do jučer skoro, predsjednika Vlade vojska nije uopće zanimala, još manje ga je zanimalo koji su točno problemi u njoj, a sve što ga se o vojsci pitalo delegirao je, pun povjerenja, na svog ministra obrane Marija Banožića.

Pa čak i kad je bio javno upozoren, a prije toga i osobnim pismom Predsjednika Republike, o konkretnim i točnim problemima, o tome kako njegov ministar obrane krši zakon svojim kadrovskim odlukama i uvodi nered u vojnu hijerarhiju, predsjednik Vlade vjerovao je samo svom ministru. Vjerovao do te mjere da ga je proglasio “najstabilnijim”.

A sada odjednom predsjedniku Vlade potreban je sastanak s vojnim zapovjednicima da bi se točno informirao o stanju u vojsci, da bi čuo koji su to problemi. Od svog Baneta očito saznaje netočno. A izgleda da svom “najstabilnijem” ministru baš i ne vjeruje ako mu vojni zapovjednici trebaju reći istinu.

Dobro je što predsjednik Vlade o problemima u vojsci napokon želi čuti od mjerodavnih i upućenih, dakle od vojnih zapovjednika, jer od svog ministra nije i ne može ništa točno čuti. Pitanje je samo što onda radi i čemu služi njegov ministar obrane?

I da, kad već to predsjednika Vlade zanima, sastanak Predsjednika Republike s vojnim zapovjednicima dogovoren je s načelnikom Glavnog stožera OSRH admiralom Robertom Hranjom i savjetnikom Predsjednika Republike za obranu i nacionalnu sigurnost Draganom Lozančićem još prije tjedan dana jer se za takve sastanke treba pripremiti'', stoji u priopćenju.

