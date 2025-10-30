SAD ukinuo sankcije Dodiku iz 2017., iskušava novi pristup BiH

Ukidanje američkih sankcija Miloradu Dodiku i skupini od 30-ak njegovih suradnika te članova najuže obitelji potvrda je da sadašnja administracija Donalda Trumpa iskušava novi pristup Bosni i Hercegovini. Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) pri američkom ministarstvu financija jučer je objavio da su s popisa sankcioniranih uklonjeni Dodik, članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, 20-ak bivših i sadašnjih dužnosnika u tijelima vlasti BiH i Republike Srpske, ali i brojne tvrtke koje su dospjele na "crnu listu" SAD-a zbog sumnje da predstavljaju dio koruptivne mreže koja Dodika održava na vlasti i omogućava mu osobno bogaćenje. OFAC nije dao pojašnjenje zašto Dodik i njegovi suradnici te tvrtke više nisu pod kaznenim mjerama koje su značile zabranu putovanja u SAD i zamrzavanje imovine. Naknadno su iz State Departmenta pojasnili da je to dio redovitih revizija koje se provode svake godine radi promicanja američkih interesa, ali su potvrdili i da je ukidanje sankcija u izravnoj vezi s Dodikovim povlačenjem s dužnosti predsjednika RS te poništavanjem spornih zakona koje je upravo na njegov poticaj ranije donio entitetski parlament.

"Konstruktivne akcije koje je poduzela Narodna skupština RS-a u prethodnim tjednima trebale bi poboljšati stabilnost BiH i omogućit će partnerstvo sa SAD-om bazirano na zajedničkim interesima, ekonomskom potencijalu i zajedničkom prosperitetu", stoji u izjavi iz State Departmenta. Dodali su da planiraju blisko surađivati s političkim akterima i sudionicima "iz cijelog političkog spektra u BiH" kako bi unaprijedili zajedničke prioritete, no ostalo je nejasno zašto je na popisu osoba pod sankcijama ostao dio ljudi iz Srpske demokratske stranke (SDS) kao i HDZ-ov Marinko Čavara, predsjedatelj Zastupničkog doma parlamenta BiH, koji je kažnjen zbog procjene da je odgovoran za blokiranje imenovanja sudaca Ustavnog suda Federacije BiH. Dodik je pod američke sankcije dospio još 2017. godine. Iako mediji u RS-u koje kontrolira vlast euforično izvještavaju o ukidanju sankcija kao o Dodikovoj krunskoj pobjedi, on sam suzdržano se oglasio zahvaljujući Trumpu.

"Još jednom se pokazalo da je sve ono što je izgovoreno protiv nas bila laž i propaganda", napisao je Dodik na X-u uz poruku da RS "nikada neće pasti". Iz oporbe u RS-u ukidanje sankcija odmah su protumačili kao dokaz da je Dodik "sve prodao" radi osobne dobrobiti. "Još ne znamo što su sve dali, ali znamo jedno – s obzirom na to da su SDS i ostali ostali na crnoj listi, nisu se borili za Republiku Srpsku, borili su se samo za sebe, a račun za ove ustupke tek će nam stići", izjavio je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković. Ukidanje sankcija postalo je povodom i za obračune među bošnjačkim strankama pa su tako na račun vladajućih stigle optužbe iz Stranke demokratske akcije da su poraženi u srazu s Dodikom.