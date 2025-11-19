Ukrajina je u ponedjeljak potpisala sporazum o kupnji do 100 francuskih vojnih zrakoplova Rafale F4 do 2035. godine. To označava francuski mlažnjak kao vjerojatni treći zrakoplov za buduće zapadnjačke zračne snage Kijeva. F-16, Gripen E i Rafale F4 bili bi tako masovna nadogradnja zastarjele sovjetske flote Ukrajine. Uz zrakoplove Rafale Ukrajini je također dopušteno primiti napredne francuske radare i osam francusko-talijanskih sustava protuzračne obrane zemlja-zrak, svaki opremljen sa šest lansera.
„Ovo je povijesni sporazum. Od velike je vrijednosti što Francuska čini takav korak prema postizanju stvarne, zajamčene sigurnosti u Europi“, rekao je Zelenski. Prema svemu sudeći, sa ovim ugovorom, uspostavljena je okosnica ukrajinskih budućih zračnih snaga koje će se bazirati, uz Rafale, na američkim F-16 i švedskim Gripen letjelicama, što taj trio čini vjerojatnom okosnicom njezinih budućih zračnih snaga.
Ukrajina kupuje Rafale i stvara okosnicu svoje buduće vojne zračne flote koja će biti odmak od sovjetske tehnologije
Kijevske zračne snage sada koriste uglavnom starije borbene zrakoplove sovjetskog dizajna, uz ograničen broj zapadnih zrakoplova nabavljenih od početka ruske invazije 2022. godine
