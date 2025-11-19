Ukrajina kupuje Rafale i stvara okosnicu svoje buduće vojne zračne flote koja će biti odmak od sovjetske tehnologije

Ukrajina je u ponedjeljak potpisala sporazum o kupnji do 100 francuskih vojnih zrakoplova Rafale F4 do 2035. godine. To označava francuski mlažnjak kao vjerojatni treći zrakoplov za buduće zapadnjačke zračne snage Kijeva. F-16, Gripen E i Rafale F4 bili bi tako masovna nadogradnja zastarjele sovjetske flote Ukrajine. Uz zrakoplove Rafale Ukrajini je također dopušteno primiti napredne francuske radare i osam francusko-talijanskih sustava protuzračne obrane zemlja-zrak, svaki opremljen sa šest lansera.



„Ovo je povijesni sporazum. Od velike je vrijednosti što Francuska čini takav korak prema postizanju stvarne, zajamčene sigurnosti u Europi“, rekao je Zelenski. Prema svemu sudeći, sa ovim ugovorom, uspostavljena je okosnica ukrajinskih budućih zračnih snaga koje će se bazirati, uz Rafale, na američkim F-16 i švedskim Gripen letjelicama, što taj trio čini vjerojatnom okosnicom njezinih budućih zračnih snaga.