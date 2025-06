Nešto se sprema: SAD diže sustave obrane, svi čekaju prvi potez

Organizacije koje predstavljaju ključne mreže za opskrbu električnom energijom, vodom i prometom diljem Sjedinjenih Američkih Država nalaze se u stanju pojačane pripravnosti zbog mogućnosti iranskih cyber napada, dok sukob između Irana i Izraela dodatno eskalira. Iako zasad nisu zabilježene velike nove prijetnje, gotovo svi sektori američke kritične infrastrukture podigli su razinu sigurnosti. U ovom trenutku nije poznato koordinira li Washington aktivno s tim sektorima, što predstavlja značajnu razliku u odnosu na ranije krize, kada su savezne agencije često bile prvi izvor upozorenja i pomoći.

Kkao piše Politico, stručnjaci upozoravaju da bi, u slučaju da SAD odluči izravno napasti Iran, američka infrastruktura mogla postati prioritetna meta iranskih hakerskih skupina. “Iran dosad nije često djelovao izvan Bliskog istoka, no to bi se moglo promijeniti u svjetlu novonastalih vojnih akcija,” izjavio je John Hultquist, glavni analitičar u Googleovoj grupi za praćenje prijetnji. Tijekom prethodnih kriznih razdoblja, američke su agencije, poput Agencije za kibernetičku sigurnost i sigurnost infrastrukture (CISA), redovito upozoravale operatore ključnih mreža na nove prijetnje. Tako je, primjerice, uoči ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine pokrenut program "Shields Up", kako bi se unaprijed upozorilo tvrtke na moguće cyber napade.

Međutim, ovaj put izostaje slična reakcija. Prema pisanju Politica, predstavnici Bijele kuće, CISA-e i Vijeća za nacionalnu sigurnost nisu odgovorili na upite o eventualnoj pripremi za iranske cyber prijetnje. Zato su brojne privatne i industrijske udruge same poduzele korake za zaštitu. Organizacije poput Food and Ag-ISAC (čiji su članovi kompanije poput Hersheyja, Tysona i Conagre) te IT-ISAC (Intel, IBM, AT&T) izdale su zajedničko upozorenje krajem prošlog tjedna, pozivajući američke tvrtke da hitno pojačaju svoju obranu. Istaknuto je i da bi se napadi usmjereni prema Izraelu, zbog globalne digitalne povezanosti, mogli nenamjerno proširiti i na američke subjekte.

U pripravnosti su i ISAC-ovi koji pokrivaju elektroenergetiku, zračni promet, financijski sektor te državnu i lokalnu vlast. Predsjednik ISAC-a za zračni promet, Jeffrey Troy, upozorio je da su njihove članice već bile pogođene ranijim napadima na GPS sustave, zbog čega su sada posebno budni, surađuju u realnom vremenu i razmjenjuju podatke. Dodatni fokus stavljen je i na vjerske institucije. Andy Jabbour iz organizacije koja štiti vjerske zajednice kaže da prate pokušaje hakiranja web stranica vjerskih skupina te širenje dezinformacija. U suradnji s Nacionalnim vijećem ISAC-ova uspostavljen je program za praćenje prijetnji nakon prvih izraelskih napada na Iran prošlog tjedna.

Iran zaprijetio novim udarom: 'Val dronova pogodit će Izrael u narednim satima' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Opasnost cyber napada na SAD dodatno je postala očita nakon napada Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. godine. Tada je iranska hakerska skupina "Cyber Av3ngers" uspjela kompromitirati više američkih vodovodnih sustava koji koriste izraelske komponente – iako bez stvarnog prekida opskrbe vodom, incident je poslužio kao ozbiljno upozorenje. Jennifer Lyn Walker iz Water ISAC-a izjavila je da njezina organizacija priprema dodatno upozorenje članicama: “Ne želimo izazvati paniku, ali moramo pojačati svijest o potencijalnoj prijetnji, posebno kod onih koji dosad nisu bili dovoljno oprezni.”

Neki analitičari ističu da je spor odgovor saveznih agencija možda posljedica promjena započetih još u mandatu Donalda Trumpa. Agencija CISA trenutačno je bez čelnika kojeg je potvrdio Senat, a očekuje se i odlazak oko 1.000 zaposlenika. Financiranje brojnih programa, uključujući i onih koji podržavaju ISAC-ove, smanjeno je ili zamrznuto. Ipak, komunikacija nije potpuno izostala – Lyn Walker ističe da su primili informacije i izvješća iz Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), koja pokušava održati kontinuitet djelovanja.

Bivša šefica osoblja CISA-e Kiersten Todt kaže da naslijeđe programa "Shields Up" iz 2022. godine ipak živi i danas. “Ta razina svijesti o kibernetičkim prijetnjama ostala je prisutna i ukorijenila se u kulturi zaštite infrastrukture,” rekla je. Napetost u Sjedinjenim Državama raste, a Jabbour zaključuje: “Sljedećih 24 do 48 sati bit će ključno razdoblje. Odluke koje budu donesene, posebno na najvišoj razini, mogle bi značajno utjecati na to hoće li i kako Iran djelovati protiv američkih ciljeva.”