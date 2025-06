Izrael izveo val napada na Teheran. Izvori iz SAD-a tvrde: Iran je spreman napasti američke baze

*Nastavlja se sukob Izraela i Irana

*SAD zatvara veleposlanstvo u Jeruzalemu od srijede do petka

7:38 - Izraelske obrambene snage izjavile su da su napale "lokaciju za proizvodnju centrifuga i nekoliko pogona za proizvodnju oružja". U napadima je sudjelovalo 50 izraelskih zrakoplova, tvrdi se. Centrifuge su strojevi koji pomažu u obogaćivanju urana. Obogaćeni uran može se koristiti kao gorivo za nuklearne elektrane i za nuklearne bombe. Izrael tvrdi da Iran pokušava napraviti nuklearne bombe, navodi Sky News.

7:22 - Donald Trump i iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei objavili su niz poruka na društvenim mrežama. U utorak je Trump na Truth Socialu tvrdio da ima "potpunu i apsolutnu kontrolu nad nebom iznad Irana". Nastavio je upozoravajući Khameneija: "Točno znamo gdje se takozvani 'Vrhovni vođa' skriva. On je laka meta, ali je tamo siguran - nećemo ga ukloniti (ubiti!), barem ne za sada. Naglašavajući da "naše strpljenje popušta", Trump je u posljednjem upozorenju poručio: "BEZUVJETNA PREDAJA!"

U nizu objava na platformi X, preko različitih računa, Khamenei je rekao da Iran "nikada neće praviti kompromise sa cionistima". "Nećemo pokazati cionistima milost", glasi prijevod objave. U drugoj objavi kaže "bitka počinje", prenosi BBC.

6:18 - Iran je spreman napasti američke baze i imovinu na Bliskom istoku ako to odluči, prema izjavama dva američka dužnosnika. Međutim, nema naznaka da se nešto neposredno sprema, rekli su dužnosnici. Američke baze i imovina nalaze se u najvišem stanju pripravnosti, prenosi Sky News.

6:06 - Izraelsko zrakoplovstvo objavilo je noćas da je započelo val napada u području Teherana. Izrael je ciljao Sveučilište Imam Hossein povezano s Revolucionarnom gardom u istočnom Teheranu, prema iranskim novinskim web stranicama, prenosi Sky News.

6:00 - Američko veleposlanstvo u Jeruzalemu bit će zatvoreno od srijede do petka zbog sigurnosne situacije u regiji i u skladu s izraelskim smjernicama, priopćio je u utorak američki State Department. ''S obzirom na sigurnosnu situaciju i u skladu sa smjernicama Izraelskog zapovjedništva domaće fronte, američko veleposlanstvo u Jeruzalemu bit će zatvoreno od sutra (srijede, 18. lipnja) do petka (20. lipnja). To uključuje i konzularne odjele u Jeruzalemu i Tel Avivu“, priopćio je State Department u srijedu.

Izrael je započeo sukob iznenadnim prošlotjednim napadom u kojem su ubijeni gotovo svi glavni vojni zapovjednici Irana kao i njegovi vodeći nuklearni znanstvenici. Izraelski napadi u Iranu ostavili su najmanje 224 mrtvih i više od tisuću ranjenih, prema službenom iranskom broju poginulih. U iranskim raketnim napadima na Izrael ubijene su 24 osobe od petka, prema uredu izraelskog premijera.

5:45 - Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da je protiv vojne akcije protiv Irana koja bi mogla dovesti do promjene režima i potencijalnog kaosa, pozivajući na prekid vatre i povratak pregovorima o iranskom nuklearnom programu. "Ne želimo da Iran ima nuklearno oružje“, rekao je Macron novinarima na marginama samita G7. "Ali najveća pogreška bila bi koristiti vojne udare za promjenu režima jer bi to tada bio kaos.“