Ukrajina uskoro očekuje poziv u NATO; Zelenski: Napredak protuofenzive ide sporije od očekivanog

Kijev je u pregovorima sa zapadnim proizvođačima oružja o povećanju proizvodnje, uključivo u samoj Ukrajini. Ured predsjednika Volodimira Zelenskog priopćio je da su bespilotne letjelice napale Kijevsku regiju u nekoliko valova, a zračna uzbuna trajala je više od četiri sata. Oštećeno je nekoliko poslovnih i upravnih zgrada te neke privatne kuće, navodi se.Uništavanje brane hidroelektrane Kahovka prouzročilo je štetu od 1,2 milijarde eura, rekao je ukrajinski ministar okoliša, upozoravajući da bi mine iskopane u poplavama mogle završiti na obalama drugih europskih zemalja

TIJEK DOGAĐAJA:

21:00 - Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je kako će ruski zloglasni projektili Sotona II. u bližoj budućnosti biti korišteni u Ukrajini. Ruski lider dao je govor za vrijeme održane svečanosti povodom završetka vojne obuke u Kremlju, upozoravajući kako je ''njegova specijalna operacija u Ukrajini dala ruskoj vojsci neprocjenjivo iskustvo''.

20:21 - Nuklearna elektrana Zaporižja pod ruskom okupacijom planira nastaviti sa crpljenjem vode iz ostataka golemog rezervoara kod obližnje brane koja je pukla prije dva tjedna, priopćila je u srijedu UN-ova Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA). IAEA-a je priopćila prošloga tjedna kako nije jasno hoće li biti moguće crpiti vodu iz rezervoara za hlađenje reaktora najveće europske nuklearne elektrane, uzimajući u obzir koliko je pala razina vode u rezervoaru.

Iako se postrojenje može osloniti na druge izvore vode, uključujući i jezero za hlađenje u kojemu prema IAEA-i ima vode za mjesec dana, sve što se može crpiti iz rezervoara trebalo bi dati više vremena prije obnove zaliha. "Ukrajinska nuklearna elektrana Zaporižja (ZNPP) planira nastaviti s crpljenjem vode koja je još uvijek dostupna unatoč velikom gubitku vode u akumulacijskom jezeru Kahovka uzrokovanom uništenjem nizvodne brane ranije ovog mjeseca", stoji u priopćenju IAEA-e. U protekla dva tjedna elektrana je dobivala vodu za hlađenje reaktora je iz obližnje termoelektrane (ZTPP).

Taj takozvani ispusni kanal također je korišten za zamjenu vode u rashladnom bazenu koja je isparila, rekla je IAEA. "Kao rezultat toga, a u skladu s očekivanjima, razina vode u kanalu opadala je do 10 centimetara dnevno i trenutačno je izmjerena na nešto više od 17 metara. Još uvijek se predviđa da će voda u ovom kanalu osigurati hlađenje za više tjedana, “ priopćila je IAEA. "ZNPP se sada priprema za dopunu ispusnog kanala ZTPP-a", dodaje se.

18:54 - Ukrajina očekuje da će biti pozvana u NATO s "otvorenim datumom" na samitu vojnog saveza u Vilniusu sljedećeg mjeseca, rekao je u srijedu šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak. Jermak je rekao da bi došlo do demoralizacije Ukrajinaca ako NATO ne donese "snažnu" odluku na samitu 11./12. srpnja te da je Kijev već pokazao na bojištu kako je spreman pridružiti se NATO-u.

"Očekujemo da će Ukrajina biti pozvana u NATO s otvorenim datumom", rekao je Jermak na webinaru think tanka Atlantic Council. "To može stvoriti signal", dodao je. Predsjednik Volodimir Zelenskij snažno se zalaže za članstvo Ukrajine u NATO-u, ali je također kazao kako shvaća da je nemoguće pridružiti se dok bjesni rat.

Jermak je rekao da su u tijeku konzultacije između Sjedinjenih Država i Ukrajine o mjerama koje će čelnici NATO-a odobriti u Vilniusu za jačanje sigurnosti Ukrajine dok ne dobije jamstvo kolektivne sigurnosti NATO-a. Saveznici Kijeva podijeljeni su oko toga kojom bi se brzinom NATO trebao proširiti na Ukrajinu, a neke zapadne vlade su oprezne prema bilo kakvom potezu koji bi savez mogao dovesti bliže ratu s Rusijom. Ukrajinske snage krenule su u protuofenzivu na jugoistoku u pokušaju da ponovno zauzmu dijelove okupirane zemlje, a Rusija je prethodno snažno utvrdila svoje položaje.

17:01 - Njemačka će ove godine izdvojiti dodatnih 381 milijun eura humanitarne pomoći, priopćila je njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock u srijedu na rubu donatorske konferencije za Ukrajinu koja se održava u Londonu. „Novac je namijenjen za nabavku šatora, agregata za struju i živežnih namirnica“, rekla je njemačka ministrica.

Annalena Baerbock (Zeleni) je objasnila kako ova svota dugoročno nije dovoljna kako bi se Ukrajina obnovila na održivi način. „Mi pomažemo Ukrajini kako bi ulagala u obnovljive i učinkovitije izvore energije“, rekla je Baerbock.

15:45 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napredak na bojnom polju u protuofenzivi Kijeva protiv ruskih snaga bio "sporiji od željenog", izvijestio je u srijedu BBC. "Neki ljudi vjeruju da je ovo holivudski film i očekuju rezultate sada. Nije", citira Zelenskijevu izjavu u intervjuu.

Ukrajina je izvijestila da je u posljednja dva tjedna ponovno zauzela osam sela na jugu. Iako mali, ovo je najveći napredak njezinih snaga od studenog dok se probijaju u jako utvrđena i minirana područja koja drže Rusi. BBC je citirao Zelenskog da vojni napad ne ide lako jer su ruske snage minirale 200.000 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija.

“Što god neki htjeli, uključujući pokušaje pritiska na nas, uz dužno poštovanje, mi ćemo napredovati na bojnom polju onako kako smatramo da je najbolje”, rekao je Zelenskij za BBC. Rusija je imala mjesece da pripremi svoju obranu. Ukrajinske snage tek trebaju stići do najtežih ruskih obrambenih utvrda, koje su odmaknute od 1.000 km (600 milja) duge linije fronta. Snage Kijeva imale su "djelomičan uspjeh" prošlog dana te se ukopavaju i napadaju na južnom frontu, dok su izdržale veliki ruski napad na istoku, rekao je u srijedu visoki ukrajinski obrambeni dužnosnik.

13:04 - Glavni ruski istražitelj u srijedu je rekao da je više od 30 Ukrajinaca dobilo velike zatvorske kazne u okupiranim dijelovima Ukrajine zbog zločina poput ubijanja civila. Aleksander Bastrikin, čelnik ruskog ekvivalenta američkom FBI-ju, rekao je da sudovi koji djeluju na teritorijima regija Luhansk i Doneck, trenutno pod ruskom okupacijom, rade na pritvaranju onih koji su se borili na strani Ukrajine, protiv ruskih snaga.

„Nakon oslobađanja Mariupolja i drugih mjesta, mnogi ukrajinski nacionalisti su se predali. U tijeku daljnjeg djelovanja počeli smo utvrđivati njihovu uključenost u zločine protiv mira i ljudske sigurnosti, što uključuje ubojstva civila“, rekao je Bastrikin za rusku agenciju TASS. Kazao je kako je na sudove poslano 90 slučajeva.

„Na temelju prikupljenih dokaza sudovi su već osudili više od 30 ljudi, odredivši im duge kazne zatvore, nekima i doživotne“, rekao je. Bastrikin je u srpnju prošle godine kazao kako je Moskva optužila 92 člana ukrajinskih oružanih snaga za zločine protiv čovječnosti te je predložio osnivanje međunarodnog suda, što su podržali Bolivija, Iran i Sirija. Ruski mediji u utorak su prenijeli da je bivši zamjenik zapovjednika ukrajinske paravojne jedinice na ruskom sudu osuđen na 16 godina zatvora zbog, navela je Moskva, sudjelovanja u ilegalnoj oružanoj skupini i terorističke obuke. Sama Rusija je pod optužbom Međunarodnog kaznenog suda (ICC) koji je u ožujku izdao tjeralicu za ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, optuživši ga za ratni zločin deportacije stotina djece iz Ukrajine.

11:33 - Bjelorusija, koja pomaže Rusiji u invaziji na Ukrajinu, u srijedu je objavila da su njene oružane snage započele deset dana duge godišnje "mobilizacijske vježbe”. Bjelorusko ministarstvo obrane reklo je kako je cilj vježbi procijeniti razinu pripremljenosti državnih institucija za mobilizaciju rezervista. Vojsku u toj državi moraju služiti svi muškarci, a nakon vojnog roka ostaju u pričuvi.

Bjelorusija je dopustila Rusiji da s njezinog teritorija pokreće napade na Ukrajinu. Od tada je održala niz vojnih vježbi s Rusijom, a ruskim vojnicima dopušta korištenje njezinih baza za vježbe. Bjelorusija je i ovaj mjesec počela primati rusko taktičko nuklearno naoružanje za koje je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao da je upozorenje Zapadu.

Bjeloruske snage nisu se izravno pridružile ratu na strani Moskve, no predsjednik Aleksander Lukašenko rekao je da će to učiniti dođe li do „agresije punog opsega” protiv nje.

11:15 - Rusko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je spriječen ukrajinski napad dronovima na Moskovsku oblast te da su sva tri drona srušena. "Danas je spriječen pokušaj kijevskog režima da izvrši teroristički napad na cilјeve u Podmoskovlјu s tri bespilotne letjelice", navodi se u priopćenju a prenosi agencija RIA Novosti.

Po ruskom ministarstvu, u neuspjelom napadu nije bilo žrtava niti materijalne štete. U priopćenju se dodaje da su dronovi onesposobljeni elektronskim sredstvima, nakon čega su izgubili kontrolu i srušili se.

11:13 - Rusija je u srijedu objavila da je broj žrtava rušenja brane Kahovka i posljedičnih poplava na područjima koja kontrolira na jugu Ukrajine porastao na 41. "Nažalost, broj mrtvih porastao je na 41", rekao je predsjednik regionalne proruske vlade u Hersonu Andrej Aleksejenko. U prethodnom izvješću koje su u subotu objavile vlasti koje je postavila Rusija navedeno je da je 29 mrtvih.

Brana hidroelektrane Kahovka na rijeci Dnjepar, koja se nalazi na području pod kontrolom Rusije u regiji Herson (južna Ukrajina), uništena je 6. lipnja. Stotine četvornih kilometara nizvodno bile su poplavljene zbog čega su tisuće stanovnika morale biti evakuirane. Moskva i Kijev međusobno se optužuju za uništenje brane.

VIDEO Nestvarne posljedice razaranja brane u Ukrajini: Grad je u potpunosti potopljen

Aleksejenko je rekao da se Nova Kahovka postepeno oporavlja od katastrofe i da je danas obnovljena opskrba strujom nakon granatiranja ukrajinskih snaga. “Razina vode se praktično vratila u normalu u okrugu Aleškovski gdje su poplavljena samo niža područja. Međutim, visok vodostaj i dalje ostaju u naseljenim mjestima okruga Golaja Pristan, uključujući sam grad i obližnja naselja”, kazao je.

8:15 - Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg obećao je da će se Savez obvezati na daljnju pomoć za modernizaciju ukrajinske vojske na samitu koji će se održati u srpnju u glavnom gradu Litve Vilniusu. U izjavi objavljenoj u njemačkim novinama Tagesspiegel u srijedu, Stoltenberg je rekao da će saveznici usvojiti na samitu višegodišnji paket pomoći koji će Ukrajinu dovesti do standarda NATO-a. Kazao je kako će NATO pomoći ukrajinskoj vojsci u prijelazu s vojske temeljene na starom sovjetskom modelu na moderne snage koje djeluju prema standardima NATO-a.

Stoltenberg je rekao da nakon višemjesečne vojne obuke na opremi NATO-a Ukrajina vraća svoj teritorij koji su okupirale ruske snage. Također je naglasio važnost kontinuirane potpore zemlji koja je u obrambenoj borbi protiv agresorske Rusije otkako je Moskva pokrenula invaziju punog opsega u veljači 2022. Naglasio je poteškoće protuofenzive, uključujući težak teren i ukopane ruske obrambene položaje, uključujući minska polja i tenkovske zamke.

GALERIJA Ukrajinski vojnici već se gotovo godinu i pol bore protiv agresora

7:25 - Ruske snage granatirale su sedam naselja u Sumskoj oblasti 20. lipnja, ispalivši više od 109 projektila iz različitih vrsta oružja, prema najnovijim podacima Vojne uprave Sumske oblasti. Rusija je granatirala naselja Bilopillia, Khotin, Yunakivka, Krasnopillia, Seredyna Buda, Nova Sloboda i Velyka Pysarivka, navodi Kyiv Independent.

Ruske snage gađale su naselje Bilopillia topništvom i minobacačima. U napadu je oštećena privatna kuća i vozilo. Zajednica Bilopillia u središnjem dijelu Sumske oblasti pati od granatiranja češće nego druga pogranična područja. U naselju Yunakivka dvije privatne kuće i jedno skladište oštećeni su u napadu. Ruske snage također su upotrijebile najmanje deset eksploziva za napad na zajednicu Khotin. Nema izvještaja o žrtvama nakon granatiranja.

7:17 - Analitičari instituta za proučavanje rata sa sjedištem u Washingtonu kažu da Kremlj nastavlja snižavati uvjete podobnosti za rusku vojnu službu u nastojanju da poveća regrutaciju. Ruska državna duma je navodno usvojila zakon koji bi omogućio građanima s kriminalnim dosjeom i građanima koji se smatraju "djelomično sposobnim" za vojnu službu potpisivanje ugovora s ruskom vojskom tijekom razdoblja rata, mobilizacije ili ratnog stanja, izvještava ruski Tass.

Rusija poziva regrute dva puta godišnje, tijekom jeseni i proljeća, ali može biti raspisana i jednokratna mobilizacija. ISW je citirao voditeljicu nezavisne ruske organizacije za ljudska prava “Rus Sidyashchaya” (Rusi iza rešetaka) Olgu Romanovu koja je ustvrdila da je rusko Ministarstvo obrane već regrutiralo oko 15.000 zatvorenika da služe u ruskoj vojsci od 1. veljače 2023. godine. ISW je ranije izvijestio o naporima ruskog ministarstva obrane da regrutira zatvorenike i pojedince s kriminalnim dosjeima kako bi "nadoknadili nedostatke ljudskom brojnošću".

VIDEO Ne prestaju napadi s obje strane: Ukrajina pogodila rusko zapovjedno mjesto