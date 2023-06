Ogroman požar u centru Moskve: 'Vatrogasci ne mogu proći, jako je blizu Kremlja'

Rusija je odbila ponude Ujedinjenih naroda za pomoć stanovnicima pogođenim poplavama uzrokovanim probijanjem brane Kahovka na rijeci Dnjepar, priopćili su u nedjelju iz ove svjetske organizacije. Iako su se poplavne vode povukle, rijeka Dnjepar odnijela je tone otpadaka u Crno more i na obale Odese, uzrokujući ono što je Ukrajina nazvala "ekocidom". Očekuje se da će se razine otrovnih tvari u morskim organizmima i na morskom dnu pogoršati, a povećan je i rizik od mina koje su izbačene na obalu.

Video: Ukrajinska zastava vijori se nad novooslobođenim selom, potvrđujući da Ukrajina napreduje

Tijek događaja:

23:06 - Veliki požar izbio je u poslijepodnevnim satima u centru Moskve, a plamen se gasio na površini od 50 kvadratnih metara. Nitko nije ozlijeđen u ovom požaru, a zasad nije objavljen uzrok. Dopisnik Kyiv Independenta Igor Suško objavio je kako se radi o požaru kod stadiona Slava, tek 3,2 kilometra od Kremlja.

- Čini se kako vatrogasci ne mogu proći do mjesta požara zbog uskih ulica, zato ga pokušavaju ugasiti preko stadiona - napisao je. Čini se kako je požar u međuvremenu ugašen, a navodno se zapalio građevinski materijal u podrumu zgrade koja je u izgradnji. Autentičnost ovih tvrdnji ne može se potvrditi neovisno.

Downtown Moscow is covered in black smoke this evening as a massive fire continues to burn. 🔥 pic.twitter.com/tbn13cwH7B