FOTO Pogledajte kako izgleda vojna sila Hrvatske: Prvi put djelovao Bayraktar s laserskom bombom
Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja danas je održan završni prikaz međunarodne združene vojne vježbe Borbena moć 26, tijekom koje su pripadnici Hrvatske vojske zajedno sa saveznicima demonstrirali najmodernije borbene sposobnosti i vojnu opremu.
Posebnu pozornost privukao je besposadni sustav Bayraktar TB2, koji je prvi put operativno djelovao uporabom laserski navođene bombe MAM-L, čime je Hrvatska vojska predstavila novu sposobnost preciznog djelovanja na velikim udaljenostima.
Na vježbi su sudjelovali i borbeni zrakoplovi Rafale, koji su izveli napade na ciljeve na zemlji, dok su helikopteri Kiowa Warrior i Black Hawk pružali zračnu potporu i sudjelovali u operacijama specijalnih snaga. Prikazani su i kinetički napadi FPV dronova, djelovanje topništva te borbenih vozila Bradley i Patria u simuliranim borbenim uvjetima.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako Oružane snage Republike Hrvatske iz dana u dan postaju snažnije, bolje opremljene i uvježbanije te naglasio da će se nastaviti ulaganja u modernizaciju Hrvatske vojske i razvoj njezinih sposobnosti u skladu s obvezama prema NATO-u.
U završnoj ofenzivnoj operaciji, uz hrvatske vojnike, sudjelovali su i pripadnici oružanih snaga Slovenije, Italije, Crne Gore, Albanije, Portugala, Kosova i Sjedinjenih Američkih Država, uključujući Nacionalnu gardu Minnesote, s kojom Hrvatska obilježava 30 godina obrambene suradnje.
Završnom prikazu nazočili su predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović, ministar obrane Ivan Anušić, ministar obrane Kosova Ejup Maqedonci, predstavnici Hrvatskog sabora, diplomatskog zbora te brojni vojni i državni dužnosnici.