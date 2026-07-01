Kreće turistička sezona, a HAC upozorava na ozbiljan problem na autocestama

S početkom turističke sezone i očekivano pojačanim prometom na autocestama, Hrvatske autoceste (HAC) uputile su apel svim vozačima da posebnu pozornost posvete pravilnom formiranju hitnog koridora i održavanju sigurnosnog razmaka.

Iz HAC-a upozoravaju kako su posljednjih dana zabilježili slučajeve u kojima se pojedini vozači nisu pridržavali pravila formiranja hitnog koridora, zbog čega vozila Hitne pomoći nisu mogla nesmetano doći do mjesta prometnih nesreća.

Naglašavaju kako hitni koridor omogućuje interventnim službama brz i siguran prolazak, a pravodobna reakcija vozača može biti presudna za spašavanje ljudskih života. Ističu da je dovoljan tek mali pomak vozila ulijevo ili udesno kako bi se stvorio prolaz za vozila hitnih službi. Pravila formiranja hitnog koridora su jednostavna – vozila koja se nalaze u desnoj prometnoj traci trebaju se pomaknuti što više udesno, dok se vozila u lijevoj traci pomiču što više ulijevo, čime se između njih stvara prostor za prolazak interventnih vozila.

Osim toga, HAC podsjeća i na važnost održavanja sigurnosnog razmaka između vozila. Pri najvećoj dopuštenoj brzini na autocesti od 130 kilometara na sat preporučeni razmak iznosi dvije sekunde, odnosno približno 70 metara. Vozačima u procjeni odgovarajuće udaljenosti može pomoći horizontalna prometna signalizacija na kolniku.

Iz Hrvatskih autocesta poručuju kako upravo ove jednostavne radnje – pravilno formiranje hitnog koridora i održavanje sigurnosnog razmaka - mogu značajno pridonijeti sigurnosti svih sudionika u prometu te omogućiti bržu intervenciju hitnih službi kada je svaka sekunda važna.