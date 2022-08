Sa 2,18 promila vrijeđao susjeda u apartmanu i lupao mu po vratima, pa pokušao napasti i policajca

Alkohol i vrućina očito povećavaju nervozu, koja ponekad može završiti i kaznenom prijavom. A upravo se to dogodilo 42-godišnjem Poljaku koji je prijavljen zbog prisile prema službenoj osobi. Kako je priopćila PU istarska, njih je 14. kolovoza u 16.45 nazvao 21-godišnji državljanin BiH, kako bi im prijavio muškaraca koji ga je da je na području turističkog naselja na Verudeli počeo vrijeđati.

- Ja sam parkirao vozilo, a on me počeo vrijeđati i omalovažavati. Ne poznajem ga, no smješten je u susjedni apartman. U nekom je trenutku došao do mog apartmana i lupao mi je po vratima - kazao je 21- godišnjak policiji.

Policajci su nakon dojave došli provjeriti o čemu se radi te su u spomenutom apartmanu zatekli Poljaka. Prvo su mu pokucali na vrata, a čim im je otvorio, šakom je krenuo prema glavi policajca, kako bi ga udario. Policajci su uporabili silu kako bi ga svladali i priveli. Izmjereno mu je 2.18 promila alkohola u krvi. Zašto je vrijeđao susjeda i napao policajce nije poznato no kazneno je prijavljen. Ni on ni policajci nisu ozlijeđeni prilikom privođenja, odnosno napada.