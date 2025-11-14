S onu stranu "američkog sna"

Zvijezde su se poredale, a slučajnosti poklopile – upravo ovih dana, praktički istodobno, obje velike američke stranke kristaliziraju svoje svjetonazore, a time posredno odlučuju i o političkoj budućnosti cijele zemlje. Demokrati i republikanci, jedine dvije stranke koje su iole važne, prolaze pravu identitetsku krizu, a događaji iz posljednja dva tjedna daju naslutiti kako bi mogla izgledati američka politika u drugoj polovini drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa. Ili pak, nakon njega. Dio Demokratske stranke vjeruje da se budućnost zove Zohran Mamdani, odnosno utjelovljena je u demokratskom socijalistu koji je upravo pobijedio na izborima za gradonačelnika New Yorka, dok ostatak te stranke želi upravo suprotno – odmak od ljevice prema centru. S druge strane, još je napetija situacija u Republikanskoj stranci u kojoj je buknuo pravi ideološki građanski rat koji drma temelje Trumpova pokreta MAGA ("Učinimo Ameriku opet velikom"). Ideološki boj u obje stranke, koji se vodi sasvim različitim metodama, govori mnogo toga o političkom trenutku u kojem se SAD nalazi.