S novim imenima Tristan i Terry dobili su i novu priliku za život

Čupko i Snoopy, koji su proglašeni opasnim psima i smješteni u sklonište, dobili su novu priliku za život. Kako bi sve loše što im se dogodilo ostavili za sobom, u novi život krenuli su s novim imena – Čupko je sada Tristan, a Snoopy je Terry.

Nakon što ih je veterinarska inspekcija proglasila 'opasnim psima', uz objašnjenje da su napali ljude a njihova vlasnica protiv toga nije se bunila, osuđeni su na život u boksu. Maleni su psi i razdvojeni, iako su odrasli i živjeli u istoj obitelji. I dok je Čupko to donekle prihvatio, Snoopy se teško nosio sa sudbinom i nikoga nije želio u svojoj blizini. Pa su ga i hranili uz pomoć sajle.

Foto: Privatni album

U svojem rješenju inspekcija je naredila i proces prilagodbe i socijalizaciju pasa, no prolazili su mjeseci a naloženo nikako da se počne i provoditi. Tako je sustav koji ekspresno na papiru provodi Zakon o zaštiti životinja još jednom zaboravio na one koje bi trebao štititi, jer ni ovi psi nisu sami odabrali da cijele dane hodaju po cesti i da se nitko za njih ne brine. Sve prijedloge za spas malenih pasa inspekcija je odbila, kažu, ništa ne bi bilo po propisu. A to što su psi zaboravljeni, što prilagodba i socijalizacija nikako da stigne do njih, što isto tako nije po propisima, nikome nije smetalo. Sve dok njihova priča nije stigla do volontera, do onih kojima nije smetao ni krimen koji prati pse. Premda uvijek imaju puno pasa o kojima se brinu, u skloništu Prijatelji Čakovec bili su spremni pomoći psima koje nitko nije htio.

– Ponudili smo smještaj i kompletnu brigu. Tristan i Terry svaki dan su sve bolje, igraju se, idu u šetnje. Sigurni smo da ćemo im pronaći i novi dom – kažu nam iz skloništa i dodaju da je riječ o psima kojima je samo nedostajala pažnja. Uvjereni su da su svi problemi i nastali jer to nitko nije na vrijeme prepoznao. Prošlost ne mogu izbrisati, ali zato će se pobrinuti da u budućnosti Tristan i Terry nikada više ne budu sami.