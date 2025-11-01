VIDEO Snimljena tučnjava stranih radnika na Omiškom mostu, desničarska udruga najavila prosvjed

Jučer oko 18.30 sati, na omiškom mostu došlo je do tučnjave među stranim radnicima, a sukob se dogodio usred radova koji se trenutno odvijaju na mostu. Udruga "Za bolju Hrvatsku" objavila je snimku incidenta na svom TikTok profilu, komentirajući zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj.
"Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija radna snaga", napisali su. Ujedno su pozvali pratitelje i najavili prosvjed "Za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika", koji će se održati u nedjelju, 9. studenoga, u 11 sati, na splitskoj Rivi.
@boljahrvatska 📣 NAJAVA PROSVJEDA – SPLIT, 09.11. – SPLITSKA RIVA 🇭🇷 📅 Nedjelja, 09. studenog 2025. 🕚 11:00 sati U petak, 31. listopada oko 18:30 sati, na Omiškom mostu izbila je tučnjava među stranim radnicima. Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija strana radna snaga. Od kud ti pravo, od kud ti pravo reći da zemlju ti ovu voliš više od mene? Udruga za bolju Hrvatsku #omiš #omis #dalmacija #migranti #straniradnici ♬ original sound - Bolja Hrvatska
