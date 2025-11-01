VIDEO Snimljena tučnjava stranih radnika na Omiškom mostu, desničarska udruga najavila prosvjed

Jučer oko 18.30 sati, na omiškom mostu došlo je do tučnjave među stranim radnicima, a sukob se dogodio usred radova koji se trenutno odvijaju na mostu. Udruga "Za bolju Hrvatsku" objavila je snimku incidenta na svom TikTok profilu, komentirajući zapošljavanje stranih radnika u Hrvatskoj.

"Radove, naravno, ne izvode domaći radnici, već jeftinija radna snaga", napisali su. Ujedno su pozvali pratitelje i najavili prosvjed "Za spas hrvatske kulture i zabranu uvoza stranih radnika", koji će se održati u nedjelju, 9. studenoga, u 11 sati, na splitskoj Rivi.