Sunce pri vrhuncu svog 11-godišnjeg ciklusa: S aurorom borealis stigle i komunikacijske smetnje

Polarna svjetlost (aurora borealis) proteklog je vikenda obasjala noćno nebo diljem Europe i sjeverne hemisfere. Aurora se pojavljuje kada se nabijene čestice sudare s plinovima u Zemljinoj atmosferi oko magnetskih polova. Na sjevernoj hemisferi većina ove aktivnosti odvija se unutar pojasa poznatog kao oval polarne svjetlosti, koji pokriva geografske širine između 60 i 75 stupnjeva. Kada je aktivnost jaka, ona se širi i pokriva veće područje, zbog čega se prizori mogu vidjeti južnije, piše Guardian.

U SAD-u Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (Noaa) izdala je u petak upozorenje na rijetku jaku geomagnetsku oluju. Operateri elektrana i svemirskih letjelica u orbiti upozoreni su da poduzmu mjere opreza. “Riječ je o vrlo rijetkom događaju uzrokovanom velikim skupom Sunčevih pjega koji je proizveo nekoliko umjerenih do jakih Sunčevih baklji. To znači da su se svjetla mogla vidjeti južnije nego inače”, priopćila je Noaa.

Sve je to dio solarne aktivnosti koja se pojačava kako se Sunce približava vrhuncu svog 11-godišnjeg ciklusa. Oluja je vrhunac dosegnula kada se sedam izbačaja koronalne mase skupilo i sjurilo prema Zemlji, no potrajala je cijeli vikend. NASA je priopćila da oluja nije predstavljala ozbiljnu prijetnju za sedam astronauta na Međunarodnoj svemirskoj postaji. – Najveća zabrinutost vladala je zbog moguće povećane razine radijacije, no posada se u tom slučaju mogla preseliti u bolje zaštićen dio postaje – rekao je Rob Steenburgh, znanstvenik iz Noaaina centra za svemirsko vrijeme.

Povećana radijacija može ugroziti i neke od NASA-inih znanstvenih satelita. Iznimno osjetljivi instrumenti u slučaju potrebe isključili bi se kako bi se izbjegla šteta, rekao je Antti Pulkkinen, direktor odjela za heliofiziku svemirske agencije. Nekoliko svemirskih letjelica usmjerenih na Sunce pratilo je cijelu akciju. “Upravo takve stvari želimo promatrati”, rekao je Pulkkinen.

Prizore aurore borealis dijelili su mnogobrojni korisnici društvenih mreža s isključivo pozitivnim komentarima. Aurora borealis javlja se više puta godišnje, samo se teško može vidjeti, pogotovo ako je oblačno. Ova pojava može pridonijeti smetnjama u komunikaciji, odnosno poremetiti mreže, GPS, a ponegdje mogu i pregorjeti transformatori.

