DOBRE VIJESTI

Ružić: Postupak odobravanja inkluzivnog dodatka ćemo maksimalno ubrzati

Zagreb: Prisegnuo Alen Ružić, novi ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Helena Šupraha/Hina
14.03.2026.
u 14:13

"Već u ponedjeljak ćemo za 119.000 umirovljenika isplatiti razliku jer dolazi do ukidanja penalizacije za prijevremenu mirovinu, to će biti sa zaostacima 105 eura od početka godine", najavio je.

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić izjavio je da će postupak odobravanja inkluzivnog dodatka biti maksimalno ubrzan, kako bi se, na korist onih koji trebaju takvu pomoć, ispravile utvrđene nesavršenosti sustava. "Pitanje inkluzivnog dodatka definirano je Zakonom o inkluzivnom dodatku, tu imamo sudske presude i sukladno tome nitko neće biti uskraćen. Radimo na samom postupku, koji ćemo maksimalno ubrzati, kako bi ispravili utvrđene nesavršenosti sustava u korist onih koji trebaju takvu pomoć i vodili sustav prema njegovim boljim varijantama", rekao je Ružić na obilježavanju Nacionalnog dana psihologa.

Ministarstvo je 6. ožujka povuklo žalbu na nepravomoćnu odluku Upravnog suda u Zagrebu po kojoj nasljednici imaju pravo nastaviti postupak potraživanja inkluzivnog dodatka. Na pitanje o inkluzivnom dodatku u slučaju preminulih osoba, odgovorio je da će ministarstvo izaći s vrlo preciznim uputama, koje su sada u pripremi, kako nitko ne bi bio uskraćen za svoja prava.

"Kako je riječ o konkretnim uputama za korisnike, želim da one budu jasne i precizne te ćemo u narednim danima s njima izaći, a bit će usklađene prema korisnicima i prema pravnom okviru, kako bi se ispoštovale obje strane", kazao je. Komentirajući porast kreditnog rejtinga Hrvatske, ustvrdio je da Vlada čini velike napore i ima izvrsne rezultate, navodeći pritom podatke o porastu bruto plaće i minimalne mirovine.

"Već u ponedjeljak ćemo za 119.000 umirovljenika isplatiti razliku jer dolazi do ukidanja penalizacije za prijevremenu mirovinu, to će biti sa zaostacima 105 eura od početka godine", najavio je. Vlada je brzo reagirala ograničivši rast cijena goriva, dodao je, pa je danas u Hrvatskoj litra dizela 1,48 eura, u Italiji dva eura, a u Njemačkoj 2,16 eura, dok je benzin u Hrvatskoj 1,45 eura, u Italiji, 1,8 eura, a u Njemačkoj 2,07 eura.
