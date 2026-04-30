BURAN DAN U DALMACIJI

Napad koji se ne viđa svaki dan: Kod Šibenika starca izmlatio suhim mesom, a onda satarom krenuo na policiju

VL
Autor
Mateja Papić
30.04.2026.
u 13:42

Nakon što je pušten iz bolničkog liječenja, muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, koje je rezultiralo podizanjem kaznene prijave za više kaznenih djela.

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 68-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za pokušaj teškog ubojstva, prisilu prema službenoj osobi i nanošenje tjelesne ozljede. Nakon ispitivanja predan je pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Incident se dogodio 20. travnja u Jadrtovcu, gdje je osumnjičeni najprije verbalno, a potom i fizički napao 70-godišnjaka. Prema navodima policije, udario ga je dva puta komadom suhog mesa u ruku, pri čemu je oštećeni zadobio lakše ozljede. 

Situacija je eskalirala nakon dolaska policije. Prilikom intervencije, tijekom koje su policijski službenici pokušali spriječiti bijeg i privesti ga u službene prostorije, 68-godišnjak je posegnuo za mesarskom sjekirom, tzv. satarom, i njome nasrnuo na policajce. Udarac je završio na zaštitnom štitu koji je držao jedan od policijskih službenika. Unatoč opasnom napadu, u događaju nije bilo ozlijeđenih policajaca. Nakon što je pušten iz bolničkog liječenja, muškarac je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje, koje je rezultiralo podizanjem kaznene prijave za više kaznenih djela.

OT
otrovnijezik
14:01 30.04.2026.

Jedan bećarski na temu. "Na tavanu svađalo se meso, kulen šunku po pii... otreso."

